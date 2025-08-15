Đây là sự kiện có quy mô đặc biệt, với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, được đánh giá sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia là điểm cầu trung tâm. Ảnh: Hoàng Hà

Theo kế hoạch, lễ khánh thành, khởi công sẽ diễn ra ngày 19/8, với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), kết nối trực tiếp và trực tuyến tới khoảng 80 điểm cầu lớn trên cả nước. Các công trình thuộc nhiều lĩnh vực then chốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các địa phương, tập đoàn, tổng công ty và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó tại Công điện 57 và Công điện 129. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

Các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tổ chức sự kiện phải chủ động chuẩn bị điều kiện vật chất, kỹ thuật theo kịch bản chung của Đài Truyền hình Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với VNPT, Viettel, Bộ Xây dựng để bảo đảm kết nối đường truyền, sản xuất tín hiệu hình ảnh chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý mời đại diện cơ quan, đơn vị, người dân liên quan tham dự, bảo đảm công tác an ninh, an toàn, phân luồng giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy tại các điểm tổ chức.

Đài Truyền hình Việt Nam được giao chủ trì xây dựng kịch bản chi tiết, tổ chức sản xuất và phát sóng trực tiếp, đồng thời phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí để truyền thông trước, trong và sau sự kiện. Chương trình tại điểm cầu chính sẽ có phần ca nhạc đặc sắc, khơi dậy khí thế hào hùng, cổ vũ tinh thần đóng góp của người dân và doanh nghiệp.

VNPT và Viettel chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nối thông đường truyền trước 15h ngày 15/8, bố trí nhân sự kỹ thuật tại các điểm cầu, tổng hợp và cung cấp tín hiệu hình ảnh, âm thanh cho chương trình.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức tại điểm cầu chính, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để kết nối kỹ thuật, ghi hình và phát sóng. Bộ Công an sẽ chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trên toàn quốc.

Với quy mô đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng, 250 dự án, công trình được khởi công, khánh thành dịp này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn khẳng định tầm vóc của chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia.