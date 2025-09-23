Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, phường về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến tiện ích Cổng Zalo OA “Hành chính công tỉnh Gia Lai”.

Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiện đại

Theo đó, hiện nay Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối với Cổng Zalo OA. Người dân và doanh nghiệp khi quan tâm đến tài khoản “Hành chính công tỉnh Gia Lai” sẽ có thể nhận thông tin trực tiếp qua tin nhắn Zalo, dựa trên số điện thoại đã đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ.

Các thông báo bao gồm tình trạng hồ sơ được tiếp nhận, yêu cầu bổ sung, nghĩa vụ tài chính cần thực hiện cho đến kết quả giải quyết. Đồng thời có thể sử dụng nhiều tiện ích trực tuyến như nộp phí, lệ phí, nộp thuế và nghĩa vụ tài chính đất đai, lấy số thứ tự, gửi phản ánh - kiến nghị.

Cách sử dụng: mở Zalo và quét mã QR “Hành chính công tỉnh Gia Lai” tại các bộ phận một cửa, trường học, cơ sở y tế hoặc khu dân cư; hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Zalo, sau đó nhấn nút “Quan tâm” để bắt đầu sử dụng.

Việc triển khai giúp bảo đảm công khai, minh bạch trong xử lý thủ tục, đồng thời giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân và giảm tải việc cung cấp thông tin, giải đáp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Để thực hiện đồng bộ, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các xã, phường chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã niêm yết mã QR tại bàn hướng dẫn, quầy tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp quét mã để theo dõi mọi thông tin liên quan đến hồ sơ đã nộp, kể cả những hồ sơ nộp sau này.

UBND cấp xã phổ biến tiện ích tại khu dân cư, dán mã QR tại trụ sở thôn, làng, tổ phố kèm hướng dẫn sử dụng; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội do địa phương quản lý. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức quét mã và vận động người thân cùng tham gia.

Ngoài ra, Gia Lai cũng đề nghị Sở Y tế, Sở GD-ĐT niêm yết mã QR và hướng dẫn sử dụng tại các trung tâm y tế, trạm y tế, trường học để viên chức, người dân và học sinh tiếp cận thuận tiện. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ và sử dụng.

Tỉnh đoàn phổ biến đến lực lượng đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh, qua đó hướng dẫn cộng đồng tiếp cận và khai thác tiện ích từ Cổng Zalo OA “Hành chính công tỉnh Gia Lai”.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc kết nối và tuyên truyền rộng rãi giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ hành chính công, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra các nội dung thực hiện Đề án, gồm: Tăng cường, hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy tính, thiết bị số hóa bản kê khai, thiết bị lưu trữ và các thiết bị phụ trợ; phát triển các phần mềm ứng dụng, cài đặt phần mềm, chuẩn hóa thông tin khi số hóa các bản kê khai tài sản, thu nhập bằng giấy.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra hoạt động Trung tâm hành chính công xã Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Thảo

UBND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì hoặc phối hợp triển khai tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc vận hành các nội dung liên quan đến xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập…

Công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, bảo mật, an toàn, lưu trữ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, kết nối và chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu…

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền; triển khai kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo yêu cầu.

Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, phường… nghiêm túc thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị tham mưu, triển khai; bảo đảm tiến độ thực hiện theo lộ trình và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đạt hiệu quả, tiết kiệm. UBND tỉnh lưu ý, cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập phải được cập nhật, lưu trữ, bảo mật và quản lý theo quy định; bảo đảm an toàn thông tin quốc gia, tuân thủ các quy định về kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu trong quá trình vận hành.

An Nhiên - Nam Hà