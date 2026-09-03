Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng lượng khách lưu trú du lịch: ước đạt 127.000 lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Tại khu vực Gia Lai Đông, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 70-75%; một số khách sạn, cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Quy Nhơn và ven biển dọc đường Xuân Diệu, An Dương Vương có công suất đạt 85 - 95%. Tại khu vực Gia Lai Tây, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 45-50%, một số cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm có công suất cao 75-80%.

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch: ước đạt 386.000 lượt, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch tập trung chủ yếu tại khu vực biển, đảo và các điểm tham quan nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải, đảo Nhơn Châu, Ghềnh Ráng - Tiên Sa, các bãi biển Quy Nhơn, Cát Tiến; tại khu vực Gia Lai Tây, khách tập trung tại Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn kết, Bảo tàng Pleiku, núi lửa Chư Đang Ya và các điểm du lịch cộng đồng.

Trong kỳ nghỉ lễ, địa phương đã khai thác hiệu quả các tuyến tham quan, trải nghiệm tại Quy Nhơn như: tuyến Bảo tàng tỉnh - Tháp Đôi - Cửa hàng lưu niệm và đặc sản địa phương - Chợ đêm Quy Nhơn; tuyến Đầm Thị Nại - Tháp Thầy Bói - Làng chài Hải Minh…

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút nhân dân và du khách.

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 9.000 người đăng ký tham gia, gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” được tổ chúc tại Di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn) đã đem đến 12 tiết mục đặc sắc, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân và du khách, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa tại khu vực trung tâm Quy Nhơn…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung nhận định, các hoạt động du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026 diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả; lượng khách và doanh thu tăng, góp phần quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch tỉnh.

Du khách trải nghiệm các hoạt động du lịch biển tại Kỳ Co, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hà

Không gian Lễ hội Ngàn hoa trong khuôn viên FLC Quy Nhơn

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” được tổ chúc tại Di tích Tháp Đôi. Ảnh: Phan Hiếu

Song Nữ