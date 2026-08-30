Đà Lạt, Lâm Đồng

Dữ liệu từ nền tảng Booking.com chỉ ra, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, 57% du khách Việt lên kế hoạch cho một chuyến du lịch biển và 46% có mong muốn tìm về với thiên nhiên núi rừng.

Với những người yêu thích nghỉ dưỡng ở vùng khí hậu mát mẻ, Đà Lạt là điểm đến cao nguyên đứng ở vị trí cao nhất trên danh sách tìm kiếm nhờ điều kiện thời tiết ôn hòa và không gian thiên nhiên yên bình. Đặc biệt, sân bay Liên Khương đã mở cửa trở lại từ ngày 19/8, tạo thêm thuận lợi cho du khách đến thành phố cao nguyên trong kỳ nghỉ lễ.

Tháng 8-9 được xem là thời gian lý tưởng để săn những biển mây bồng bềnh ở Đà Lạt, khi thời tiết chưa quá lạnh. Để có cơ hội bắt gặp biển mây, du khách nên dậy từ khoảng 4h30 sáng, di chuyển tới các địa điểm như đồi Đa Phú, Thiên Phúc Đức, Ngô Quyền hay đồi chè Cầu Đất - nơi thường xuất hiện biển mây dày cùng ánh nắng đầu ngày.

Bên cạnh những trải nghiệm "chữa lành" như săn mây, check-in vườn hoa, quán cà phê, nghỉ ngơi trong homestay giữa rừng, Đà Lạt hiện có thêm nhiều lựa chọn dành cho du khách yêu thích cảm giác mạnh. Du khách có thể trải nghiệm xe trượt ngắm rừng thông và thác Datanla, đi cáp treo hoặc thử cảm giác bước trên cầu đáy kính dài 325m, cao gần 100m so với mặt đất ở Thung lũng Tình Yêu.

Cầu kính Ngàn Thông thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Linh Trang

Khi thành phố lên đèn, ngoài tham quan chợ đêm, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm tuyến tàu Đà Lạt - Trại Mát. Trên hành trình này, du khách được di chuyển trên những toa tàu thiết kế theo phong cách cung đình, đồng thời thưởng thức một số dịch vụ như nước trà, Wi-Fi, âm nhạc và suất ăn nhẹ.

Một lựa chọn khác cho hành trình khám phá Đà Lạt về đêm là công viên Delight Park Dalat với các show "Ánh sáng tiên cảnh" và "Sử thi Âu Lạc". Những chương trình kết hợp nghệ thuật ánh sáng, công nghệ trình chiếu, không gian nghệ thuật 3D và thiên nhiên Đà Lạt, tạo thêm sản phẩm giải trí cho du khách sau khi kết thúc các hoạt động ban ngày.