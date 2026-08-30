Dữ liệu từ nền tảng Booking.com chỉ ra, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, 57% du khách Việt lên kế hoạch cho một chuyến du lịch biển và 46% có mong muốn tìm về với thiên nhiên núi rừng.
Với những người yêu thích nghỉ dưỡng ở vùng khí hậu mát mẻ, Đà Lạt là điểm đến cao nguyên đứng ở vị trí cao nhất trên danh sách tìm kiếm nhờ điều kiện thời tiết ôn hòa và không gian thiên nhiên yên bình. Đặc biệt, sân bay Liên Khương đã mở cửa trở lại từ ngày 19/8, tạo thêm thuận lợi cho du khách đến thành phố cao nguyên trong kỳ nghỉ lễ.
Tháng 8-9 được xem là thời gian lý tưởng để săn những biển mây bồng bềnh ở Đà Lạt, khi thời tiết chưa quá lạnh. Để có cơ hội bắt gặp biển mây, du khách nên dậy từ khoảng 4h30 sáng, di chuyển tới các địa điểm như đồi Đa Phú, Thiên Phúc Đức, Ngô Quyền hay đồi chè Cầu Đất - nơi thường xuất hiện biển mây dày cùng ánh nắng đầu ngày.
Bên cạnh những trải nghiệm "chữa lành" như săn mây, check-in vườn hoa, quán cà phê, nghỉ ngơi trong homestay giữa rừng, Đà Lạt hiện có thêm nhiều lựa chọn dành cho du khách yêu thích cảm giác mạnh. Du khách có thể trải nghiệm xe trượt ngắm rừng thông và thác Datanla, đi cáp treo hoặc thử cảm giác bước trên cầu đáy kính dài 325m, cao gần 100m so với mặt đất ở Thung lũng Tình Yêu.
Khi thành phố lên đèn, ngoài tham quan chợ đêm, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm tuyến tàu Đà Lạt - Trại Mát. Trên hành trình này, du khách được di chuyển trên những toa tàu thiết kế theo phong cách cung đình, đồng thời thưởng thức một số dịch vụ như nước trà, Wi-Fi, âm nhạc và suất ăn nhẹ.
Một lựa chọn khác cho hành trình khám phá Đà Lạt về đêm là công viên Delight Park Dalat với các show "Ánh sáng tiên cảnh" và "Sử thi Âu Lạc". Những chương trình kết hợp nghệ thuật ánh sáng, công nghệ trình chiếu, không gian nghệ thuật 3D và thiên nhiên Đà Lạt, tạo thêm sản phẩm giải trí cho du khách sau khi kết thúc các hoạt động ban ngày.
Măng Đen là một xã nằm trên cao nguyên, sở hữu cảnh quan với những cánh rừng nguyên sinh, hồ và thác nước. Du khách đến đây có thể ghé khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke, vườn tượng gỗ, chùa Khánh Lâm hoặc dành thời gian tham quan các nông trại.
Dịp Quốc khánh năm nay, Măng Đen tổ chức ngày hội ẩm thực, chương trình văn hóa nghệ thuật tại Khu phố đêm Măng Đen, chợ phiên Măng Đen và các hoạt động trải nghiệm pha chế, thưởng thức cà phê đặc sản tại Vườn nghệ thuật Măng Đen.
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, các ngôi làng cũng là một phần trải nghiệm đáng chú ý khi đến Măng Đen. Làng Kon Tu Ma nằm nép mình bên dòng sông Đăk S’Nghé, bao quanh bởi ruộng nương xanh tốt và những cánh rừng. Đây là nơi sinh sống của đồng bào Xơ Đăng với không gian làng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa Tây Nguyên.
Điểm gây tò mò ở Kon Tu Ma là hàng chục nhà sàn "siêu nhỏ" bằng tre, gỗ, nằm rải rác từ ngoài đồng, góc vườn đến bìa đồi. Những công trình này vừa tạo nên nét riêng cho ngôi làng, vừa trở thành điểm check-in của du khách.
Trong khi đó, làng du lịch Vi Rơ Ngheo được nhiều du khách tìm đến để tận hưởng không gian yên bình và cảnh quan còn hoang sơ. Ngôi làng được mệnh danh là "siêu sạch", quanh năm có nhiều loài hoa như đỗ quyên, mua tím và địa lan, phù hợp với những du khách muốn dành kỳ nghỉ chậm rãi giữa thiên nhiên núi rừng.
Tại khu vực TP Pleiku cũ, cụm danh thắng Biển Hồ - đồi chè - hàng thông trăm tuổi - chùa Bửu Minh và chùa Minh Thành là những điểm đến nổi tiếng. Du khách có thể kết hợp tham quan các địa danh này trong một hành trình, cảm nhận sự thay đổi của cảnh quan từ mặt hồ, đồi chè đến những hàng thông và không gian kiến trúc, tâm linh.
Với những người yêu thích khám phá thiên nhiên hoang sơ, Kon Chư Răng là lựa chọn phù hợp hơn. Nằm ở khu vực phía Đông Bắc Gia Lai, nơi đây sở hữu địa hình núi rừng khá hiểm trở, với những cánh rừng nguyên sinh nối tiếp nhau cùng hệ thống suối, thác.
Điểm hấp dẫn nhất của Kon Chư Răng là những dòng thác nằm sâu trong rừng, nổi bật như thác Hang Én (K50), thác Hoa (K40), thác Tóc Tiên cùng nhiều thác nhỏ và dòng suối len qua các tầng đá.
Một điểm đến khác dành cho những người yêu thiên nhiên là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, có diện tích hơn 41.900ha, trong đó phần lớn là rừng tự nhiên. Đây cũng là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng - một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học nổi bật của Việt Nam.