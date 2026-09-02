Du khách đổ về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dịp 2/9

Ngày 2/9, từng đoàn xe mang biển số nhiều tỉnh, thành nối nhau về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Những con đường dẫn vào Làng Sen rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên không khí đặc biệt trong ngày Quốc khánh.

Quốc khánh 2/9 năm nay có một sự trùng hợp đặc biệt. Ngày cả nước kỷ niệm 81 năm độc lập cũng là ngày 21/7 âm lịch - ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên chú trọng đổi mới không gian trưng bày; đồng thời chuẩn bị thêm các nội dung trang trí, trưng bày sen từ khu vực cổng vào nhằm tạo điểm nhấn phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan và về dâng hương tưởng niệm Bác của du khách.

Dòng người nối dài từ các cụ ông, cụ bà đến các cháu thiếu nhi, mỗi người mang theo một đóa hoa sen thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Người.

Bà Lê Thị Lan (60 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) bật khóc khi xem những thước phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hòa cùng dòng người nối nhau về Làng Sen, chị Nguyễn Thị Lê (bìa trái, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) cùng bạn đến dâng hương, tưởng nhớ Bác. Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh, chị Lê không giấu được niềm vui khi chứng kiến đất nước ngày càng phát triển.

"Những thành quả hôm nay có được là nhờ công lao, sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông", chị Lê bày tỏ.

Du khách chăm chú lắng nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích.

Trong ngày, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2026).