Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra những mục tiêu mang tính đột phá: đến năm 2030 không còn hộ nghèo và thực hiện miễn viện phí toàn dân. Đây không chỉ là dấu mốc an sinh xã hội quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một tỉnh năng động, hiện đại, nhân văn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: Trần Hoàn

Để hiện thực hóa mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030, Gia Lai tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, tạo nguồn lực bền vững cho công tác an sinh xã hội, trong đó công nghiệp được xem là một trong những trụ cột then chốt, phát triển theo hướng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Mục tiêu nữa là đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp số của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; tăng cường thu hút các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới; khuyến khích đầu tư sản xuất thép quy mô lớn, đóng tàu, thiết bị phụ trợ điện gió; chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp và mở rộng các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện hữu, xây dựng thêm nhiều khu công nghiệp trọng điểm.

Gia Lai sẽ hình thành vành đai công nghiệp Vân Canh - An Nhơn - Phù Cát, hành lang công nghiệp dọc Quốc lộ 25, đường Hồ Chí Minh, phát triển khu công nghiệp điện tử, bán dẫn, tạo nền tảng vững chắc cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới được coi là nền tảng quan trọng, tỉnh cũng tập trung khai thác lợi thế để hình thành các vùng nguyên liệu, vùng chuyên canh lớn, tập trung vào sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, sắn, lạc, rau quả sạch, dược liệu, bò sữa.

Gia Lai sẽ xây dựng thương hiệu nông sản gắn với nông nghiệp sạch, công nghệ cao, ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc; hình thành trung tâm chế biến nông, lâm, thủy sản xuất khẩu gắn với hệ thống logistics, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp chế biến của vùng và tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp bền vững, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Không chỉ phát triển sản xuất, Gia Lai còn chú trọng phát triển mạnh mẽ du lịch và dịch vụ, coi đây là ngành kinh tế mũi nhọn. Khai thác lợi thế về biển, sinh thái núi rừng, hồ tự nhiên, di sản văn hóa, lịch sử; xây dựng trung tâm logistics công suất lớn, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế. Những nguồn lực kinh tế đa dạng này sẽ giúp Gia Lai tạo nguồn thu ngân sách vững chắc, qua đó có điều kiện thực hiện các chính sách an sinh toàn diện.

Kinh tế phát triển chính là nền tảng để Gia Lai thực hiện mục tiêu xóa nghèo toàn diện và triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới; tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo điều kiện để lao động nông thôn tham gia vào khu vực phi nông nghiệp, đồng thời phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 Gia Lai không còn hộ nghèo.

Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Ảnh: Trần Hoàn

Bên cạnh xóa nghèo toàn diện, mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai sẽ miễn viện phí toàn dân. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, chuyển đổi số mạnh mẽ để hình thành hệ thống y tế thông minh. Nhân lực y tế chất lượng cao được đào tạo, bố trí hợp lý từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, bảo đảm người dân ở mọi vùng miền đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.