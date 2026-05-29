Ngày 29/5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” theo yêu cầu của Trung ương.

Để hỗ trợ cơ sở, UBND tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác do lãnh đạo các sở, ngành phụ trách trực tiếp xuống địa phương tháo gỡ khó khăn. Có tổ công tác làm việc tại cơ sở liên tục hàng tháng, ít nhất 7 ngày mỗi đợt.

“Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh đều đi địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của cơ sở, sau đó có kết luận để xử lý, giúp địa phương vận hành chính quyền hai cấp tương đối thông suốt”, ông Thanh nói.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong điều hành đến toàn bộ 135 xã, phường.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, sau một năm vận hành vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” như việc bố trí, sử dụng cán bộ ở một số địa phương chưa hiệu quả; gặp lúng túng khi khối lượng công việc tăng mạnh, cách làm thay đổi hoàn toàn.

“Tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ chuyên môn diễn ra khá rõ. Có nơi 2-3 người làm kế toán, địa chính nhưng nơi khác lại không có ai”, ông Thanh nêu thực tế.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, khó khăn lớn hiện nay là thiếu biên chế cấp xã khi khối lượng công việc tăng. Một vấn đề khác được ông Thanh chỉ ra là phân cấp, phân quyền nhưng chưa đi kèm phân bổ nguồn lực tương xứng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Tuấn Thanh thẳng thắn nhìn nhận tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, không chịu đọc, hỏi cho chắc.

“Có những việc đã rõ rồi nhưng vẫn hỏi. Hỏi sở chưa xong lại hỏi tiếp UBND tỉnh. Có những văn bản hỏi vượt cấp về việc hiển nhiên đã có”, ông nói và cho rằng nhiều cán bộ “hỏi cho chắc” vì tâm lý e ngại trách nhiệm.

Theo ông Thanh, thời gian đến tỉnh sẽ tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và triển khai giao KPI cho từng cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai hiện cũng đang chỉ đạo xây dựng “ngân hàng cán bộ”, mỗi sở, ngành lựa chọn 5 cán bộ sinh từ năm 1980 trở lại đây, có năng lực, quy hoạch tốt để sẵn sàng tăng cường cho cơ sở khi cần thiết.

Ông Mai Việt Trung - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cho biết tỉnh kiến nghị Trung ương sớm triển khai cải cách chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh đồng thời đề nghị các bộ, ngành sớm kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cổng dịch vụ công của địa phương và Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đồng bộ dữ liệu, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính...

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; rà soát những lĩnh vực còn chồng chéo, chưa rõ thẩm quyền để xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Theo ông Ngọc, phân cấp mạnh hơn thì trách nhiệm phải rõ hơn; giao quyền nhiều hơn thì công tác kiểm tra, giám sát cũng phải chặt chẽ hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở. Bộ máy mới đòi hỏi tư duy mới, phương pháp quản trị mới cùng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thích ứng với môi trường số.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục tình trạng phân cấp nhưng không dám quyết, né tránh trách nhiệm hoặc xử lý công việc chậm trễ.

“Không để người dân, doanh nghiệp phải thích nghi với sự bất cập của bộ máy, mà bộ máy phải chủ động đổi mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, ông Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

Sau 1 năm triển khai, mô hình mới tạo nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, quản trị điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, tỉnh đã chỉ đạo cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.713 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 55,15% so với thời gian do bộ, ngành công bố, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Gia Lai cũng triển khai liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai - thuế nhằm giảm số lượt đi lại, giảm giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, 100% thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Tính đến ngày 9/5, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 96,85%; chỉ số “phục vụ người dân, doanh nghiệp” đạt 95,61 điểm, ở mức xuất sắc.