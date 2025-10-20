Thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh tại buổi làm việc với GS. Trần Thanh Vân - Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) mới đây.

Tại buổi làm việc, GS. Trần Thanh Vân cho biết, hiện nay nhiều nhà khoa học quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc phát triển khoa học cơ bản tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Vật lý Lượng tử, Vật lý Neutrino, Lý Sinh học và Vật lý Thiên văn - Vũ trụ học.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm ICISE

Theo GS. Trần Thanh Vân, Trung tâm ICISE đang từng bước hình thành bốn nhóm nghiên cứu trọng điểm trong các lĩnh vực nói trên tại Viện IFIRSE trực thuộc trung tâm, với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Từ đó, GS. Vân mong muốn tỉnh Gia Lai quan tâm, hỗ trợ Trung tâm ICISE trong việc xây dựng Trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học đạt chuẩn quốc tế, cũng như Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS để phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và khai thác dữ liệu vệ tinh trong quản lý rừng, nông nghiệp, phát thải carbon và tài nguyên thiên nhiên…

Tiếp nhận đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ, tỉnh Gia Lai luôn coi trọng và khuyến khích phát triển khoa học-công nghệ như một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững.

“Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm ICISE hoạt động. Mục tiêu không chỉ là phát triển khoa học cơ bản, mà còn từng bước xây dựng Gia Lai trở thành địa chỉ khoa học có tầm khu vực, nơi quy tụ trí tuệ và sáng tạo của các nhà khoa học trong và ngoài nước”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Gia Lai là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tỉnh Gia Lai ủng hộ các đề án nghiên cứu, đồng thời thống nhất với đề xuất của Trung tâm ICISE về việc xây dựng Trạm quan trắc Môi trường biển và Hải dương học cùng Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS. Đây là 2 công trình được xem là biểu tượng hợp tác khoa học Việt - Pháp trong kỷ nguyên dữ liệu không gian. Các dự án này dự kiến sẽ khởi động giai đoạn đầu tại Gia Lai và mở rộng cho các tỉnh Duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm ICISE trong việc quy tụ đội ngũ các nhà khoa học có uy tín, tâm huyết và trình độ cao, tham gia các nhóm nghiên cứu chuyên sâu tại chỗ. Tỉnh Gia Lai sẵn sàng tạo điều kiện về cơ chế và hỗ trợ nguồn lực để Trung tâm ICISE triển khai các nhóm nghiên cứu này, đồng thời mong muốn Trung tâm phát huy vai trò cầu nối, kết nối với các nhà khoa học quốc tế có sáng chế, công nghệ tiên tiến, góp phần chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm ICISE đối với diện tích 16,7ha đất được Chính phủ miễn tiền thuê, phục vụ hoạt động khoa học và giáo dục không vì lợi nhuận.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; 5 trụ cột tăng trưởng; 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, 4 khâu đột phá gồm đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.

Năm trụ cột tăng trưởng bao gồm tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển dịch vụ cảng - logistics; phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ, kinh tế đô thời góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

An Nhiên