Chỉ trong 4 năm, ngân sách nghiên cứu khoa học của Đại học Kinh tế TPHCM tăng gấp đôi - từ 257 tỷ đồng (năm 2021) lên 547 tỷ đồng (năm 2024). Cùng thời gian này, nguồn thu từ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cũng tăng mạnh, đạt 520 tỷ đồng năm 2024, chiếm 27% doanh thu toàn trường.

Cách đây 8 năm, Đại học Kinh tế TPHCM công bố mức thưởng lớn cho các bài báo quốc tế. Theo đó, bài công bố ISI/Scopus Q1 có IF>2 được thưởng 200 triệu đồng; Q1 IF>1 là 150 triệu đồng; Q1 IF<1 là 100 triệu đồng; Scopus Q2 là 80 triệu đồng; Q3 là 60 triệu đồng và Q4 là 30 triệu đồng.

Đại học Kinh tế TPHCM

Dù mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, nhưng khoản hỗ trợ cho người học của Đại học Kinh tế TPHCM còn khá khiêm tốn khi năm 2024 là 90 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với 56 tỷ đồng năm 2021.

Tại trường này, khoản chi lương và thu nhập cho giảng viên chiếm khoảng một phần ba tổng chi, đạt 617 tỷ đồng năm 2024 (tăng từ 445 tỷ đồng năm 2021). Sau khi trừ các khoản chi, Đại học Kinh tế TPHCM vẫn còn thặng dư 427 tỷ đồng, gấp ba lần so với năm 2021.

Ở nhiều trường đại học khác, việc chi cho nghiên cứu khoa học thường khiêm tốn hơn. Cụ thể như Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024 chi cho nghiên cứu là 126 tỷ đồng hay ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chi cho nghiên cứu chỉ 23 tỷ đồng.



