Hàng không "mở cửa", nhưng cần kết nối để tạo lực đẩy

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra ngày 27/3 tại Quy Nhơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch cho rằng, hàng không đóng vai trò là “cửa ngõ”, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ phát triển riêng hàng không thì hiệu quả vẫn chưa thể phát huy tối đa.

Theo ông Hoạch, để hàng không thực sự hỗ trợ điểm đến, cần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, bao gồm cả hạ tầng cảng hàng không và hệ thống kết nối. Hàng không phải đi trước mở đường, nhưng muốn tạo lực đẩy cho địa phương thì phải gắn với các ngành khác, đặc biệt là du lịch.

Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku dự kiến rút ngắn còn khoảng 1,5-2 giờ.

Tín hiệu tích cực là việc các chuyến bay charter (chuyến bay thuê chuyến) dự kiến triển khai trong năm 2026 và tiến tới bay thường lệ từ năm 2027, giúp đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh hơn. Đồng thời, Luật Hàng không dân dụng sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026, sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc trong đầu tư hạ tầng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways, cho rằng Gia Lai có lợi thế hiếm có khi kết nối với Bình Định (cũ) thông qua hai sân bay Phù Cát và Pleiku. Theo ông, đây có thể xem như một “siêu sân bay” với hai đường cất, hạ cánh song song độc lập, giúp tăng tính an toàn và năng lực khai thác.

Đáng chú ý, khi hạ tầng giao thông được cải thiện, thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku dự kiến rút ngắn còn khoảng 1,5-2 giờ, tương đương việc di chuyển giữa hai nhà ga. Điều này mở ra khả năng kết nối linh hoạt giữa hàng không nội địa và quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh cho cả vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, để tận dụng được lợi thế này, cần hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Đơn cử việc bố trí khu vực riêng cho xe du lịch cỡ lớn tại sân bay, tránh tình trạng chen lấn cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao trải nghiệm du khách ngay từ điểm đến đầu tiên.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, cho rằng đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không cần phải “quấn quít như đôi tình nhân”, phối hợp chặt chẽ thì mới có thể cùng phát triển bền vững.

“Với tư cách là nhà đầu tư, khi đến với mỗi vùng đất, tôi luôn trăn trở làm sao để đưa khách đến nhanh nhất, thuận tiện nhất và khiến họ ở lại lâu nhất có thể. Muốn du khách lưu trú dài hơn và gia tăng chi tiêu tại địa phương, thì phải biết cách ‘chiều’ thượng đế,” ông Quyết chia sẻ.

Khai thác văn hóa bản địa, hướng tới thị trường quốc tế

Không chỉ dừng ở hạ tầng, nhiều ý kiến cho rằng Gia Lai cần tái định vị sản phẩm du lịch, đặc biệt là khai thác chiều sâu văn hóa.

Nhìn câu chuyện kết nối sân bay với phát triển du lịch, ông Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không góp ý thêm, bên cạnh phát triển hạ tầng, cần chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa. Các nhân vật lịch sử, văn hóa cần được tôn vinh thông qua hệ thống bảo tàng, không gian trải nghiệm. Những danh nhân như Hàn Mặc Tử, Trịnh Công Sơn hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc thù thông qua các hoạt động như đêm nhạc, đêm thơ.

Đặc biệt, theo ông, du lịch không thể chỉ phục vụ khách nội địa mà cần hướng mạnh ra quốc tế. Việc các tác phẩm của Trịnh Công Sơn đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ là cơ hội để xây dựng sản phẩm văn hóa mang tính toàn cầu.

Cùng quan điểm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho rằng địa phương cần xác định rõ thị trường mục tiêu. Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đang tích cực xúc tiến thu hút khách Hàn Quốc – một thị trường giàu tiềm năng.

Theo ông Quế, golf là một trong hai hoạt động giải trí được người Hàn Quốc yêu thích. Do đó, việc phát triển các sân golf, kết hợp với sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng sẽ là hướng đi phù hợp. Tỉnh cũng đang chuẩn bị khởi công thêm sân golf tại Pleiku để đón đầu dòng khách này.

Bên cạnh đó, Gia Lai không chỉ dựa vào các giá trị văn hóa quen thuộc mà cần giới thiệu thêm các biểu tượng đặc trưng của Tây Nguyên như Anh hùng Núp hay họa sĩ Xu Man. Đây là những nhân vật đã in sâu trong tâm thức người Việt, có thể trở thành điểm nhấn trong câu chuyện quảng bá du lịch.

Về dài hạn, tỉnh đặt mục tiêu đăng cai Năm Du lịch quốc gia sau năm 2026, qua đó kích hoạt hệ sinh thái du lịch và xây dựng các điểm đến đủ sức hấp dẫn du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch theo hướng tạo ra các sản phẩm khác biệt, trong đó nổi bật là kế hoạch tổ chức đại nhạc hội quy mô lớn theo chu kỳ mỗi quý.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch là một dự án rất khác biệt. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng trung tâm đại nhạc hội thế giới, nhằm hình thành nền công nghiệp văn hóa tại Gia Lai.

Khi các hạng mục của dự án đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai sẽ có cơ hội được biết đến rộng rãi. Bên cạnh đó, khu vực xã Cát Tiến hiện nay còn khó khăn, nếu dự án triển khai sẽ giúp nơi đây phát triển vượt bậc. Tỉnh Gia Lai rất kỳ vọng vào dự án này để phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Tỉnh kỳ vọng đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, địa phương sẽ có thể tổ chức các chương trình đại nhạc hội lớn, hình thành hệ sinh thái giải trí, lễ hội quy mô, đa dạng và mang dấu ấn toàn cầu.