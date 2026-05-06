Sáng 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã được tháo gỡ. Đây là khâu then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi.

Đối với dự án Vành đai 2,5, trong 13 đoạn tuyến có 6 đoạn đã hoàn thành GPMB, 7 đoạn còn lại đang được triển khai. Nhiều khu vực như Cầu Giấy - Dịch Vọng, Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đã hoàn tất phương án bồi thường, không còn vướng mắc về chính sách.

Ảnh: Thạch Thảo

Tại các đoạn tuyến còn lại, công tác chi trả bồi thường và bố trí tái định cư đang được đẩy nhanh. Đoạn Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng đã hoàn thành GPMB tại phường Vĩnh Hưng; phần còn lại ở phường Hoàng Mai đang chi trả cho 91 hộ dân, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/5. Với đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi, quỹ nhà và đất tái định cư đã sẵn sàng nhưng vẫn còn vướng khâu phê duyệt giá và cơ chế thanh toán.

Đối với dự án Vành đai 3,5, hiện có hai đoạn tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác; một số đoạn khác đang trong giai đoạn lập dự án hoặc triển khai GPMB.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Đào Duy Phong, các vướng mắc liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Vành đai 3,5 cơ bản đã được tháo gỡ. Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án giao một chủ đầu tư đủ năng lực triển khai đồng bộ toàn tuyến nhằm bảo đảm tiến độ và tính kết nối.

Đáng chú ý, tại buổi họp, cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội được thông tin đã hoàn thành 100% công tác GPMB, trong khi cầu Thượng Cát dự kiến hoàn tất phần còn lại trước ngày 15/5.

Một số khu vực đạt tiến độ cao, như nút giao Đại lộ Thăng Long đã hoàn thành 99,8% khối lượng GPMB. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc như đoạn qua Hà Đông chưa được bố trí vốn, còn đoạn qua Thanh Trì đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và đánh giá tác động môi trường.

"Khu tái định cư phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ"

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương như Xuân Đỉnh, Kiến Hưng, Tây Tựu, Khương Đình, Thiên Lộc đã nêu nhiều vướng mắc liên quan đến phương án tái định cư, giá nhà và tổ chức thực hiện. Các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp và thống nhất hướng xử lý.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, hạn chế tối đa việc cưỡng chế.

Thành phố cũng yêu cầu sớm phê duyệt giá nhà tái định cư, bảo đảm đủ quỹ nhà và quỹ đất để người dân sớm ổn định nơi ở mới. Đồng thời, các khu tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Lê Hải

Các chủ đầu tư được yêu cầu triển khai thi công ngay tại những khu vực đã có mặt bằng, tránh tình trạng chậm triển khai kéo dài.

Đối với các trường hợp phải di dời doanh nghiệp, nhà máy, thành phố yêu cầu xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. Các hộ gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế cũng cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời để hạn chế phát sinh khiếu kiện trong quá trình thu hồi đất.

Hai tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 được xác định là các trục giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối và giảm ùn tắc cho Thủ đô. Vì vậy, việc hoàn thành công tác GPMB đúng tiến độ đang được thành phố ưu tiên tập trung thực hiện trong thời gian tới.