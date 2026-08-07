Chiều 6/8, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ hai.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong 7 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã hoàn thành 170/275 nhiệm vụ do Trung ương và Chính phủ giao, đạt 61,82%; không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Đối với Kế hoạch số 42 của Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã hoàn thành 48/94 nhiệm vụ, đạt 51,06%; 44 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ.

Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử đạt 100%. Trí tuệ nhân tạo từng bước được ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai và xử lý văn bản điện tử.

Tỉnh đã ban hành phương án cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.713 thủ tục hành chính, đạt 55,15%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt hơn 96,3%; số hóa, tái sử dụng dữ liệu trên 95%; thanh toán trực tuyến đạt 97,7%.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% cơ quan nhà nước và cơ quan Đảng. Trung tâm điều hành thông minh, trợ lý ảo AI cùng các nền tảng số dùng chung tiếp tục được duy trì.

Gia Lai yêu cầu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Ngọc Minh

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh đang triển khai các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, blockchain; đồng thời đề xuất các sản phẩm chiến lược về graphene và ứng dụng kỹ thuật Protein Engineering.

Phiên họp cũng thống nhất thông qua dự thảo kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số, không dồn việc cuối năm. Ảnh: Ngọc Minh

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế số.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị triển khai các nhiệm vụ đột phá trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, vật lý neutrino, vật lý thiên văn, vật lý sinh học; tiếp tục phát triển nhân lực ngành bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan và địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, xây dựng lộ trình để hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch.

Cần hoàn thiện hạ tầng số, nâng cấp Trung tâm điều hành thông minh và Kho dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử; triển khai internet miễn phí tại các thôn đặc biệt khó khăn và xóa điểm lõm sóng tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn…

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu; hoàn thành kết nối các nhóm cơ sở dữ liệu; nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến dành cho doanh nghiệp và bảo đảm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành thông suốt.

Bình An