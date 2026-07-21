Đồng Tháp:

Trong Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 vừa được ban hành ngày 15/7, UBND tỉnh Đồng Tháp đưa ra hệ thống chỉ tiêu định lượng khá cao đối với phát triển công dân số và xã hội số.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ ứng dụng đa dạng kênh truyền thông để nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026-2027, Đồng Tháp phấn đấu 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được phép khác; trên 50% người trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; 85% người dân có sổ sức khỏe điện tử; 80% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông; 95% dân số được phủ sóng mạng băng rộng di động 5G; 95% tỷ lệ sử dụng IPv6; 90% người dân có khả năng tiếp cận các kênh truyền thông chính thống trên nền tảng số; 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Không chỉ hướng tới người dân, Đồng Tháp còn tập trung phát triển nguồn nhân lực số trong khu vực công. Theo kế hoạch, 95% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản trong giai đoạn 2026-2027 và đạt 100% vào giai đoạn 2028-2030; Đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, thường xuyên sử dụng trợ lý ảo hoặc công cụ số thông minh.

Đến giai đoạn 2028-2030, các mục tiêu tiếp tục được nâng lên: trên 95% dân số có tài khoản ngân hàng; 70% người trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử; 95% người dân có sổ sức khỏe điện tử; ít nhất 95% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông; 100% dân số được phủ sóng 5G; 100% người dân có khả năng tiếp cận các kênh truyền thông chính thống trên nền tảng số; ít nhất 85% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giai đoạn 2026-2027, khoảng 80% dân số trưởng thành được tiếp cận các dịch vụ số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông, sau đó nâng lên 92% trong giai đoạn 2028-2030.

Để sớm hoàn thành các mục tiêu trên, tỉnh Đồng Tháp sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ ứng dụng đa dạng kênh truyền thông để giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ chính quyền số. Chẳng hạn như: Triển khai các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân, phát động và triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh truyền thông về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp trên các cổng/trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; Ủy ban nhân dân các xã, phường sẽ tuyên truyền, hướng dẫn đến từng cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tham gia kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác và đời sống…

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai thường xuyên các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ số do cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cung cấp; Phối hợp với các trường đại học triển khai các khóa học trực tuyến về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp bền vững…

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ ngay từ cơ sở. Đây được xem là lực lượng nòng cốt đưa kỹ năng số đến từng hộ dân, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Việc người dân chủ động tiếp cận thông tin chính thống, sử dụng hiệu quả dịch vụ số sẽ góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số, giảm nghèo thông tin và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số, xã hội số ở tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2026-2030.