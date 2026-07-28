Theo đó, việc triển khai Hệ thống Văn phòng điện tử sẽ từng bước thay thế phương thức trao đổi công việc thủ công, giúp các nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND cấp xã được chuyển đến trưởng thôn, trưởng khu phố nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện.

Thông qua Hệ thống iDesk, trưởng thôn, trưởng khu phố có thể tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi công việc, gửi báo cáo, phản hồi kết quả thực hiện và khai thác các chức năng phục vụ công tác quản lý tại cơ sở.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình nghiệp vụ và các chức năng của Hệ thống, bảo đảm hoàn thành trong tháng 8/2026.

Văn phòng UBND tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng tài khoản cho UBND các xã, phường; xây dựng tài liệu hướng dẫn thống nhất để các địa phương tiếp tục tập huấn cho 100% trưởng thôn, trưởng khu phố trước khi triển khai trên phạm vi toàn tỉnh…

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nâng cấp Hệ thống, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và vận hành ổn định. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai tại địa phương; thiết lập tài khoản và chỉ đạo công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng, bảo đảm đội ngũ trưởng thôn, trưởng khu phố sử dụng thành thạo Hệ thống trong thực hiện nhiệm vụ và trao đổi công việc.

Việc triển khai Hệ thống Văn phòng điện tử đến cấp thôn, khu phố sẽ nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương hai cấp, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính quyền số, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn sử dụng các tính năng mới trên Hệ thống Văn phòng điện tử tỉnh, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ bằng phương thức điện tử, từng bước hạn chế việc ban hành văn bản giấy.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu trung tâm, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo bộ phận Văn phòng, cán bộ công nghệ thông tin phụ trách vận hành Hệ thống iDesk của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; đồng thời kết nối trực tuyến đến UBND 58 xã, phường (địa bàn tỉnh Bình Định cũ) với sự tham dự của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, cán bộ công nghệ thông tin phụ trách vận hành Hệ thống iDesk…

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc tổ chức tập huấn sử dụng các tính năng mới trên Hệ thống iDesk là hoạt động cụ thể nhằm triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành. Khi được khai thác hiệu quả, các chức năng mới không chỉ là sự bổ sung về mặt kỹ thuật, mà còn là bước cải tiến quan trọng trong quy trình xử lý công việc, góp phần hình thành môi trường làm việc điện tử thống nhất, chuyên nghiệp, minh bạch; nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi, chỉ đạo, điều hành kịp thời, chính xác hơn.

Qua việc tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận hành hiệu quả Hệ thống Văn phòng điện tử iDesk, góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

An Nhiên