Tạo điều kiện cho mọi người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số

Trong bối cảnh mọi hoạt động của người dân đang được chuyển dịch mạnh mẽ lên môi trường số, Thành phố Hà Nội đã xác định mọi chính sách và giải pháp chuyển đổi số của Thủ đô trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đều phải hướng tới tạo điều kiện cho mọi người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ số, chú trọng các nhóm yếu thế và khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận số.

Với nguyên tắc xuyên suốt kể trên, chuyển đổi số của Thủ đô được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo thông tin, giảm nghèo bền vững.

Nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất cách tiếp cận và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trên địa bàn Thủ đô trong phát triển kinh tế số, xã hội số, ngày 27/6, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh: Trung tâm của chuyển đổi số, của kinh tế số và xã hội số trước hết là người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết: Trong ngày 27/6 -Ngày thế giới tôn vinh doanh nghiệp nhỏ, Hà Nội khẳng định lại một trách nhiệm lớn, đó là kiến tạo một hệ sinh thái số để từng hộ kinh doanh, từng doanh nghiệp, từng người dân đều có thể bước vào dòng chảy phát triển mới của Thủ đô.

“Doanh nghiệp nhỏ - trách nhiệm lớn. Việc cụ thể - giá trị thật. Hành động hôm nay - năng lực phát triển ngày mai, đó là cách để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô: Chính quyền gần dân hơn, kinh tế năng động hơn, xã hội bao trùm hơn, người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang, mục tiêu Hà Nội đặt ra đến năm 2030 là tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 40%, trong khi kết quả thực tế năm 2025 là 17,34%. Như vậy, khoảng cách giữa thực tế với mục tiêu vẫn còn rất lớn, song khoảng cách đó cũng chính là dư địa phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, chỉ tiêu về kinh tế số và xã hội số Hà Nội cần đạt trong năm 2026 là tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22% và tỷ lệ người dân biết kỹ năng CNTT và truyền thông đạt 75% trở lên.

Ông Cù Ngọc Trang cũng cho hay, để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP và xây dựng một xã hội số toàn diện, bao trùm, những kết quả Hà Nội đã được thời gian quan mới là bước đầu. Thành phố cần có một cách tiếp cận đột phá, mạnh dạn, đổi mới sáng tạo và tổng thể hơn nữa, nhưng đồng thời cũng phải cụ thể và thực chiến hơn; vừa có tầm nhìn dài hạn, vừa có những nhiệm vụ cần triển khai ngay; vừa phát triển những ngành công nghệ số lõi, vừa phải đưa công nghệ số thấm nhuần, “nhúng sâu” vào từng hộ kinh doanh, từng làng nghề, từng cụm công nghiệp, từng xã phường và từng dịch vụ thiết yếu của người dân.

Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, tạo ra giá trị

Một nội dung được các đại biểu tập trung trao đổi tại hội nghị là những giải pháp thực chất để thúc đẩy ngay một số lĩnh vực như thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề truyền thống. Đây được nhận định là khu vực gắn trực tiếp với đời sống kinh tế của người dân, nhưng cũng là khu vực còn rất khó khăn về kỹ năng số, công cụ số, phương thức kinh doanh số, kỹ năng kết nối thị trường và tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện Viện Nghiên cứu Điện tử Phân tử - MERI, Đại học Bách khoa Hà Nội, G-Group và NST Group ký kết ghi nhớ hợp tác.

Cùng với việc kích hoạt ngay các nhiệm vụ, nội dung trong 18 bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới được UBND thành phố Hà Nội ký kết chiều ngày 26/6, tại hội nghị ngày 27/6, UBND thành phố đã tiếp tục ký ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu Điện tử Phân tử - MERI, Đại học Bách khoa Hà Nội, G-Group và NST Group. Đây là một bước đi cụ thể nhằm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái bán dẫn của Thủ đô.

Đặc biệt, nhiều kiến nghị, đề xuất của các xã phường như tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, người dân; bố trí cán bộ chuyên trách chuyển đổi số; hỗ trợ kinh phí, phụ cấp cho Tổ công nghệ số cộng đồng; thành lập mạng lưới chuyên gia hỗ trợ cấp xã; hỗ trợ đường truyền, Wi-Fi công cộng, thiết bị số cho cơ sở; hoàn thiện các nền tảng dùng chung... đã được ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội trực tiếp giải đáp tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ giải đáp trực tiếp một số kiến nghị, đề xuất của UBND các xã, phường về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.

Qua lắng nghe trao đổi của các sở, ngành, phường/xã và đại diện doanh nghiệp công nghệ số, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhận xét: “Các tham luận hôm nay cho thấy một tinh thần rất rõ: Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, tạo ra giá trị. Nếu giai đoạn trước là xây nền, thì giai đoạn tới đây, để đóng góp vào tăng trưởng hai con số của Thành phố, bắt buộc phải là giai đoạn khai thác giá trị: Dữ liệu thành điều hành, nền tảng thành dịch vụ, truyền thông thành thị trường, người dân từ người dùng thành đồng kiến tạo”.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố cũng đề nghị các sở, ngành, xã, phường, doanh nghiệp, ngân hàng tập trung vào 6 nhiệm vụ gồm: Khẩn trương xây dựng kế hoạch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số, gắn chặt với Nghị quyết số 59 có hiệu lực từ ngày 1/7; chọn việc cụ thể để làm ngay tại cấp xã, phường; doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và ngân hàng phải đồng hành bằng sản phẩm và kết quả đo được; tạo đột phá về thương mại điện tử và tiêu dùng số; hình thành một "lớp niềm tin số" cho thị trường và xã hội số; lấy iHanoi làm trục kết nối thống nhất.