Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2026 nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức.

Gia Lai tập huấn nâng cao năng lực cho công chức, viên chức kiểm soát thủ tục hành chính

Nâng cao năng lực phục vụ, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC, giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, yêu cầu cải cách TTHC đặt ra ngày càng cao, nhất là trong việc triển khai phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính; Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương. Do đó, việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các sở, ngành, địa phương luôn được tỉnh chú trọng.

Tại buổi tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC được trao đổi với các báo cáo viên nguyên tắc phân quyền, phân cấp, ủy quyền và phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC; Những yêu cầu bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC bảo đảm thông suốt tại cấp tỉnh, cấp xã; nghiệp vụ đánh giá tác động TTHC trong xây dựng chính sách…

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung làm rõ trách nhiệm của địa phương trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC; công tác tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong cải cách TTHC, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, năm 2025, Chỉ số SIPAS (chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) của tỉnh Gia Lai đạt 84,02%, cao hơn giá trị trung bình cả nước là 83,40%; xếp 14/34 tỉnh, thành phố.

Chỉ số SIPAS được đánh giá dựa trên 2 nhóm tiêu chí, gồm: Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và Cung ứng dịch vụ hành chính công.

Có 5/8 lĩnh vực có chỉ số cao hơn giá trị trung bình cả nước gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; Tác động của CCHC đến kinh tế - xã hội. Trong đó, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả cao nhất, đạt 99,4%, cao hơn giá trị trung bình cả nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh xác định, trọng tâm cải cách cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng phục vụ thực chất, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đồng thời, tăng cường năng lực và trách nhiệm thực thi ở cấp cơ sở; thu hẹp khoảng cách giữa chất lượng thực thi và kết quả cảm nhận của người dân; Thiết lập cơ chế phản hồi hai chiều, bảo đảm người dân được tham gia, được lắng nghe và được đáp ứng kịp thời trong toàn bộ quá trình thiết kế, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh, để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp…

UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổ công tác thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ: Tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, cắt giảm thủ tục đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính đang cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân để kịp thời tham mưu tháo gỡ; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục nội bộ và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

An Nhiên