Gia Lai phấn đấu nâng cao cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy giảm nghèo bền vững thông qua phát triển nguồn nhân lực.

Gia Lai triển khai nhiều giải pháp nâng chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; từng bước nâng cao chất lượng, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về mục tiêu cụ thể UBND tỉnh đề ra, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 80% và giai đoạn 2030-2035 đạt 100% các chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số theo từng cấp, từng địa bàn. Đối với cấp tỉnh, tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao; đối với cấp xã, tỷ lệ được xác định phù hợp với cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số tại địa phương, dao động từ 5-50%.

Đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý; trong đó Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo phải có ít nhất một vị trí lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo là người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số tối thiểu đạt 20% trong tổng số cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, tỉnh tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Từ các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, mở rộng nguồn tuyển dụng đối với sinh viên cử tuyển, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự và người có kinh nghiệm thực tiễn.

UBND tỉnh chú trọng bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số đúng chuyên môn, đúng vị trí việc làm; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ thuộc các dân tộc rất ít người và tăng cường luân chuyển, rèn luyện thực tiễn đối với cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm cơ quan đầu mối chủ trì triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu thực hiện các chính sách đặc thù trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Với các sở, ban, ngành, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch - đảm có cán bộ người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan, đơn vị, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

An Nhiên