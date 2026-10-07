Hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động trong tháng 10 nhằm phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán số, AI và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Ngày 7/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, với mục tiêu nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và thúc đẩy người dân, doanh nghiệp chủ động sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, các hoạt động được triển khai từ ngày 1/10 đến hết tháng 10, với chủ đề: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ người dân.

Trong đó, từ ngày 1-10/10, tỉnh tập trung tuyên truyền về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số; giới thiệu các mô hình, cách làm hiệu quả như Bình dân học vụ số, Bình dân AI học vụ, trợ lý ảo, dịch vụ công trực tuyến toàn trình và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Người dân cũng được hướng dẫn nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ hướng dẫn kỹ năng số

Một trong những hoạt động trọng tâm là “Ngày hội Toàn dân học tập số”, được triển khai trong tháng 10.

Người dân sẽ được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số công cộng, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, trợ lý ảo và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cơ bản.

Từ ngày 1-10/10, Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”. Hoạt động này tiếp tục được duy trì trong suốt tháng 10.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Trong lĩnh vực giáo dục, Gia Lai tổ chức các hoạt động trải nghiệm về AI, robotics, lập trình, công nghệ bán dẫn và an toàn thông tin; đồng thời giới thiệu định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ số cho học sinh, sinh viên.

Tỉnh cũng vận động doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ số và ngân hàng đồng hành thông qua các chương trình hỗ trợ, ưu đãi, tư vấn, đào tạo và thử nghiệm giải pháp chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và người dân.

Đáng chú ý, các sở, ban, ngành được yêu cầu lựa chọn, đăng ký và hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong tháng 10, ưu tiên số hóa, tái sử dụng dữ liệu, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Gia Lai hướng đến đưa kỹ năng, nền tảng và dịch vụ số đến gần hơn với người dân, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Minh Ngọc