Ngày 4/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định 982/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đặt mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao, làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, đủ khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao vị thế, thương hiệu quốc gia Make in Viet Nam.

Lộ trình đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ tối thiểu 5.000 doanh nghiệp công nghệ số có nguồn thu từ nước ngoài. Doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số kỳ vọng đạt ít nhất 55 tỷ USD/năm, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 30% mỗi năm.

Trong đó, Chính phủ kỳ vọng hình thành nhóm doanh nghiệp cốt lõi với 60 công ty đạt doanh thu nước ngoài 20 triệu USD/năm và 5 doanh nghiệp lớn chạm mốc doanh thu tối thiểu 1 tỷ USD/năm. Ngành công nghệ cũng hướng tới thực hiện ít nhất 25 thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) hoặc liên doanh quốc tế lớn, trị giá từ 1 triệu USD trở lên mỗi thương vụ.

Một sản phẩm Make in Viet Nam trưng bày tại hội nghị ADGMIN 6 ngày 15/1. Ảnh: Du Lam

Để giải bài toán nguồn vốn và chi phí cho doanh nghiệp khi "mang chuông đi đánh xứ người", Đề án đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá về mặt thể chế, tài chính, nghiên cứu phát triển.

Một trong số đó là nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp công nghệ số, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản chi phục vụ nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển khách hàng và mở rộng thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp công nghệ số cũng được hỗ trợ tài chính khi mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh ra nước ngoài, ưu tiên khai thác, phát triển các thị trường mới, tiềm năng.

Các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, công nghệ lõi có tiềm năng xuất khẩu (AI, IoT, thiết bị y tế số, thực tế ảo, dữ liệu lớn…) được nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia.

Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án R&D sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make In Viet Nam có tiềm năng xuất khẩu dựa trên các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Thúc đẩy mô hình hợp tác 3 Nhà (Nhà nước - Nhà trưởng - Nhà doanh nghiệp) trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số, làm nền tảng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà nước cũng nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ và chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài.

Theo Đề án, Nhà nước sẽ xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu và Cẩm nang truyền thông đa ngôn ngữ về ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam; triển khai hoạt động truyền thông quốc tế đồng bộ; hình thành Gian hàng số quốc gia Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế; tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại các thị trường chiến lược.

Thay vì hỗ trợ dàn trải, Việt Nam chọn giải pháp xây dựng hệ sinh thái liên kết có trọng tâm. Ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số chủ lực sẽ được lựa chọn để đóng vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà nước sẽ thí điểm cơ chế cấp phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) từ các quỹ để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp, SME dễ dàng tiếp cận, sử dụng nền tảng số hoặc dịch vụ đám mây của nhóm doanh nghiệp chủ lực này phục vụ nghiên cứu.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu thế giới, sở hữu ít nhất 10 doanh nghiệp quy mô lớn ngang tầm các nước tiên tiến, có khả năng định hình xu hướng công nghệ toàn cầu.