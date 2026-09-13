Ngày 12/9, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2026 (Vietnam Festa in Kanagawa 2026) khai mạc tại TP Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kuroiwa cùng đại diện các cơ quan, địa phương và đông đảo người dân hai nước.

Đoàn tỉnh Gia Lai tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Mang “Đại ngàn chạm biển xanh” đến Nhật Bản

Trong khuôn khổ lễ hội, Gia Lai tổ chức không gian giới thiệu văn hóa, tiềm năng và sản phẩm du lịch của địa phương, đồng thời quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đến người dân, du khách và các đối tác Nhật Bản.

Tại khu vực đại lộ Nihon Odori, gian hàng của Gia Lai trưng bày các ấn phẩm giới thiệu điểm đến, tài liệu về dự án thu hút đầu tư, sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương.

Khách tham quan cũng được trải nghiệm, thưởng thức cà phê cùng một số sản phẩm đặc trưng của Gia Lai và nhận các ấn phẩm, voucher ưu đãi dịch vụ du lịch do doanh nghiệp lữ hành địa phương cung cấp.

Thông qua chủ đề Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh”, tỉnh giới thiệu không gian du lịch đa dạng, kết nối giữa cao nguyên và biển, cùng các giá trị văn hóa, di sản đặc sắc.

Đây cũng là dịp Gia Lai giới thiệu hình ảnh điểm đến sau sáp nhập, với nguồn tài nguyên du lịch trải rộng từ không gian đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải.

Kết nối thị trường khách Nhật Bản

Bên cạnh hoạt động tại gian hàng, đoàn công tác Gia Lai phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và các sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh, qua đó tăng cường kết nối với các đối tác và thị trường khách Nhật Bản.

Trong chuỗi hoạt động tại Kanagawa, đoàn Gia Lai còn tham dự chương trình công diễn nhạc kịch “Công nữ Anio” tại Nhà hát Nghệ thuật KAAT Kanagawa. Đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ sự kiện.

Việc tham gia Vietnam Festa in Kanagawa 2026 là một trong những hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của Gia Lai ra thị trường quốc tế, đồng thời góp phần giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đến du khách Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa được tổ chức từ năm 2015 nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện năm nay diễn ra trong hai ngày 12-13/9 tại đại lộ Nihon Odori, trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa và công viên Zou-no-hana, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giao lưu Việt - Nhật.

Các sản phẩm đặc trưng của Gia Lai được giới thiệu đến đại biểu, người dân tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa. Ảnh: Phúc Anh

Bình An