Tối 6/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và lan tỏa” chính thức khai mạc.

Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tiết mục văn nghệ mang sắc màu văn hóa các vùng miền tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Kiều Vy

Triển lãm diễn ra từ ngày 5 - 8/9 tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố gồm Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ và TP.HCM.

Mỗi địa phương mang đến những nét riêng về văn hóa, sản phẩm du lịch, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và sản vật đặc trưng, tạo nên không gian giao lưu giữa nhiều vùng miền.

Một trong những điểm nhấn là không gian chung “Việt Nam - Bản giao hưởng di sản”, giới thiệu các di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ sinh quyển và di sản tư liệu của Việt Nam.

Bên cạnh đó là không gian “Việt Nam - Những ngôi làng hạnh phúc - Điểm đến tốt nhất thế giới”, giới thiệu các làng du lịch tiêu biểu; không gian Quy Nhơn - “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”, hướng đến quảng bá các mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc và bảo vệ môi trường.

Các gian hàng còn giới thiệu nghề thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, văn hóa trà, cà phê cùng nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Tại khu vực trưng bày, du khách có thể trải nghiệm xôi ngũ sắc của Thái Nguyên, tìm hiểu các sản phẩm OCOP của Quảng Ngãi, xem trình diễn nghệ thuật truyền thống hay thử chơi đàn đá dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Gia Lai.

Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Kiều Vy

Với chủ đề “Gia Lai - Hội nhập, lan tỏa sắc màu”, không gian của tỉnh chủ nhà giới thiệu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên du lịch đặc trưng.

Nổi bật có Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo, Nhà lao Pleiku, Lễ bỏ mả, Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cùng các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, cho biết triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng.

Theo bà Nga, đây cũng là dịp để các địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thế mạnh, kết nối điểm đến và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong phát triển du lịch.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho rằng triển lãm không chỉ là nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật hay giới thiệu sản phẩm mà còn tạo không gian để các vùng văn hóa gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện về di sản, đất và người.

Theo bà Hạnh, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển mới với sự kết hợp giữa núi rừng Tây Nguyên và vùng biển duyên hải, mở ra thêm tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng.

Thông qua triển lãm, ban tổ chức kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các địa phương, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo thêm các sản phẩm, hành trình du lịch mới.

Bình An