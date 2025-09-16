Mục tiêu hơn 9.400 hộ thoát nghèo

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 2,24% (có 9.404 hộ nghèo thoát nghèo). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở 77 xã, phường phía Tây Gia Lai giảm còn 4,04% (có 7.662 hộ nghèo thoát nghèo); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%.

Một hộ nghèo ở xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã ban hành giải pháp trọng tâm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, thực hiện các giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội; giải pháp về hỗ trợ tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo…

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành, UBND các xã, phường phía Tây Gia Lai hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo trong năm 2025.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp các xã, phường, Binh đoàn 15 tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho 2.753 lao động nông thôn trong năm 2025, trong đó người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp ít nhất là 1.000 lao động, đào tạo nghề theo hướng gắn với giải quyết việc làm tại chỗ và phù hợp với khả năng, trình độ của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp UBND các xã, phường, Binh đoàn 15, tổ chức các phiên/sàn giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm cho 11.620 lao động; Trong đó tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.953 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Ảnh: CTV

Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình nhằm thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề và khắc phục các chiều thiếu hụt về nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2025 cụ thể, chi tiết tác động đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Đồng thời, làm việc với Binh đoàn 15, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức đào tạo nghề ít nhất khoảng 1.000 lao động, giới thiệu việc làm khoảng 2.953 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với khả năng, trình độ của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số…

Phấn đấu hoàn thành 2.000 nhà ở xã hội vào cuối năm

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh về triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã làm việc với 9 chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh và đôn đốc, yêu cầu hoàn thành từ 1.500 - 2.000 căn trong năm 2025.

Theo Sở Xây dựng, đến nay, nhiều dự án đang đảm bảo tiến độ như: dự án Lamer2 có 451 căn; dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 dự kiến hoàn thành 357 căn và phần thô 209 căn; Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn sẽ hoàn thành phần thô 378 căn. Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) dự kiến hoàn thành phần thô 342 căn trong năm nay… Dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 1.861 căn hộ, đảm bảo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Làm việc với các đơn vị chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành từ 1.500 - 2.000 căn trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng lại kế hoạch tiến độ chi tiết; đồng thời tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát, tháo gỡ khó khăn tại các dự án. Trong đó, đối với dự án nhà ở xã hội Bông Hồng, yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Nam và chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 1/1/2026. Đối với dự án tại Khu công nghiệp Trà Đa, giao Sở Xây dựng sớm tham mưu UBND tỉnh công bố thông tin dự án để triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát quy hoạch tại các địa phương để tham mưu triển khai đồng bộ các dự án mới…

An Nhiên