Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát:

VIDEO TỌA ĐÀM:

Báo VietNamNet tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Từ nhà tạm đến mái ấm nghĩa tình” với sự tham dự của các khách mời: Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên; Bà Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ vì tầm vóc Việt.

Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Xóa nhà tạm không chỉ để trao tay một mái nhà kiên cố

Đến thời điểm này, chiến dịch 450 ngày đêm cao điểm thần tốc xóa nhà tạm Nhà dột nát đã về đích trước thời hạn là 4 tháng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ Tư. Và cảm xúc của bà lúc này là như thế nào, thưa Thứ trưởng Nông Thị Hà?

Đến thời điểm này, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã chính thức về đích trước thời hạn. Những mái nhà mới, khang trang vững chắc, không chỉ giúp cho hàng trăm nghìn hộ gia đình nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các hộ gia đình chính sách, người có công an cư, lạc nghiệp mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho đồng bào.

Thành công này có được là nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, mà trực tiếp là Tổng Bí Thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn dân, toàn quân ta.

Chương trình về đích trước thời hạn nhưng ý nghĩa của nó sẽ còn lan tỏa lâu dài. Tôi tin rằng kết quả từ chương trình này sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các chương trình an sinh xã hội khác, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước không chỉ là trao cho những gia đình khó khăn một mái nhà kiên cố. Bà đánh giá thế nào về nhận định này?

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước không chỉ đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ về nhà ở mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ nét chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, của các tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình ngày 26/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, việc cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết 42 là một kỳ tích trong giảm nghèo bền vững; là công trình quốc gia đặc biệt của ý Đảng lòng dân, của tình dân tộc - nghĩa đồng bào.

Bà Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ vì tầm vóc Việt.

Tổ ấm kiên cố - Lợi ích hôm nay, giá trị mai sau

Thưa bà Trần Thị Hồng Điệp, việc xóa nhà tạm mang lại lợi ích xã hội lớn nhất ở khía cạnh nào? Về sức khỏe, giáo dục hay là cơ hội phát triển kinh tế của người dân, thưa bà?

Chúng tôi nhận thấy rằng, lợi ích xã hội lớn nhất với việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là tạo ra sự an toàn và ổn định trong cuộc sống của người dân.

Về sức khỏe, một mái nhà kiên cố sẽ giúp người dân được sống trong một môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe. Đây là điều kiện đầu tiên để nâng cao thể chất và chất lượng cuộc sống.

Về giáo dục, khi mà gia đình có một mái nhà yên ổn thì sẽ có điều kiện để chăm lo giáo dục cho trẻ em.

Về kinh tế, như bà Nông Thị Hà cũng đã chia sẻ, một mái nhà bình vững sẽ giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất. Đó sẽ là nền tảng, động lực trực tiếp để giảm nghèo bền vững.

Khi mỗi hộ gia đình không còn nỗi lo về nơi ở thì họ cũng sẽ có niềm tin, động lực vào tương lai và tham gia đóng góp cho xã hội nói chung.

Ở góc độ địa phương, ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thưa ông Hoàng Thanh Oai?

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công và hỗ nghèo, hộ cận nghèo.

Đây là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo từ Trung ương đến lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc; cùng với sự chung tay của cả cộng đồng.

Để thực hiện các chương trình, tỉnh đã huy động, sử dụng rất nhiều nguồn lực. Đó là nguồn ngân sách nhà nước, từ các chương trình mục tiêu quốc gia; sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, các doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng. Trong đó có sự hỗ trợ to lớn của các lực lượng Công an, Quân đội.

Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên

Lợi ích trực tiếp mà người dân nhận được sau khi chuyển từ nhà tạm sang nhà kiên cố là gì, thưa ông Hoàng Thanh Oai?

Lợi ích trực tiếp mà người dân nhận được sau khi chuyển từ nhà tạm sang nhà kiên cố thể hiện rất rõ.

Thứ nhất là an toàn hơn. Đất nước ta là một trong những nước chịu tác động của biến đổi khí hậu. Tỉnh Thái Nguyên cũng như vậy. Nên khi có ngôi nhà mới, người dân được an toàn hơn, nhà kiên cố giúp hạn chế các tai nạn, rủi ro cháy nổ và sập đổ.

Thứ hai là cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhà kiên cố có hệ thống thông gió, ánh sáng, chống thấm, chống nóng tốt hơn, đồng thời giúp đảm bảo sức khỏe cho người dân, giảm ẩm mốc và côn trùng, muỗi.

Thứ ba là tiết kiệm về chi phí. Về lâu dài, nhà kiên cố ít phải sửa chữa hơn so với nhà tạm nhanh xuống cấp. Ngoài ra, nhà kiên cố cũng có thời hạn sử dụng lâu dài, lên tới hàng chục năm.

Thứ tư cải thiện hình ảnh về vị thế xã hội. Nhà ở kiên cố giúp người dân có vị thế tốt hơn trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ nhà nước cho hộ nghèo và vay vốn.

Ngoài ra, nhà ở kiên cố cũng tăng cảm giác an toàn và hạnh phúc. Để người dân cảm thấy yên tâm và tự tin hơn trong quá trình vươn lên học tập, phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống và sớm đem lại cuộc sống ấm no tốt đẹp hơn.

Xin hỏi bà Trần Hồng Điệp, bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai thần tốc trong thời gian vừa qua?

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai thần tốc trong thời gian qua mang một ý nghĩa đặc biệt to lớn. Đây không chỉ là việc trao tặng những mái ấm kiên cố mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân tộc khi cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay hành động.

Ý nghĩa sâu xa hơn thì mỗi ngôi nhà là sự bảo đảm an toàn, là điểm tựa để người dân yên tâm lao động, con cái họ học hành vươn lên thoát nghèo, đồng thời chương trình còn thắp lên niềm tin, niềm tự hào và tinh thần tương thân tương ái, những giá trị nền tảng để xã hội phát triển bền vững.

Bà từng chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát chưa? Cảm xúc khi đó của bà thế nào?

Tôi đã có một chuyến công tác tại Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) và đã trực tiếp đến thăm khảo sát một hộ dân trong một nhà tạm mà địa phương đang đề xuất chúng tôi đồng hành cùng hỗ trợ.

Căn nhà đó rộng khoảng 15m2, rất tạm bợ, không có mái tôn và xung quanh nhiều vách hở, không đủ để che mưa che nắng. Nền đất rất thấp, mỗi khi có mưa gió thì bị ngập và bùn bám đầy ở trong nhà. Đây là là nơi ở của 5 nhân khẩu.

Khi chứng kiến thực tế và được các thành viên trong gia đình chia sẻ mong muốn có một ngôi nhà kiên cố; trẻ em có góc riêng để những ngày mưa không phải học trên bùn lầy thì thực sự chúng tôi rất xúc động.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trong cuộc tọa đàm

Huy động triệu tấm lòng, dựng trăm nghìn mái ấm

Thưa Thứ trưởng Nông Thị Hà, bà có thể chia sẻ về một số kết quả cụ thể huy động nguồn lực được thực hiện cho đến thời điểm này?

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát vào ngày 26/8 cho thấy, đến thời điểm này, cả nước đã xóa được 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm ba cứng.

Gần 50.000 tỷ đồng được triển khai trong chương trình; trong đó phần huy động xã hội hóa được trên 24.761 tỷ đồng. Bên cạnh việc huy động kinh phí, chương trình cũng đã huy động lực lượng quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể và người dân, hỗ trợ trên 2,7 triệu ngày công lao động với hơn 450.000 người tham gia.

Đặc biệt khoảng 60% hộ dân được hỗ trợ đã tự bố trí, huy động thêm nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cao hơn mức hỗ trợ chung của toàn chương trình. Có thể nói đây là một chương trình trong thời gian rất ngắn nhưng đã huy động được nguồn lực hỗ trợ và xã hội hóa cao nhất.

Với tỉnh Thái Nguyên, sau sáp nhập chỉ trong gần 1 tháng rưỡi (từ ngày 1/7 đến ngày 15/8), tỉnh đã hoàn thành xóa hơn 2.000 căn nhà, nâng tổng số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh lên con số hơn 8.000 căn. Vậy tỉnh đã huy động nguồn lực như thế nào để đạt được kết quả thần tốc như vậy, thưa ông Hoàng Thanh Oai?

Sau khi sáp nhập, dù có rất nhiều công việc để vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp nhưng tỉnh cũng xác định xóa nhà dột nát là một nhiệm vụ rất trọng tâm.

Do số lượng hộ nghèo, cận nghèo và các hộ cần xóa nhà dột nát trên bàn tỉnh là khá lớn, nguồn lực cần rất nhiều. Tỉnh đã chủ trương huy động nội lực là chính, và tranh thủ cả ngoại lực, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Vừa qua, với sự giúp đỡ rất hiệu quả từ Bộ Công an, tỉnh đã phê duyệt đề án xóa 1.000 căn nhà tạm. Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh 60 tỷ. Kết quả đến nay, chúng tôi đã làm được hơn 107% kế hoạch theo mục tiêu ban đầu.

Bà Trần Hồng Điệp có thể thông tin một số kết quả đơn vị đã thực hiện trong việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát?

Việc xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát để đồng bào cả nước được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.

Riêng tại Nghệ An, một trong những tỉnh có số lượng nhà tạm, nhà dột nát lớn nhất cả nước, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm vóc Việt đã dành hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biên giới và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Sự chung tay này đã góp phần quan trọng giúp Nghệ An hoàn thành mục tiêu 100% số nhà cần xây mới, sửa chữa.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ và Tập đoàn TH đã hỗ trợ hơn 400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Sau bão bão Yagi năm 2024 và bão Wipha năm 2025, chúng tôi đã trao tặng hàng chục tỷ đồng cho người dân, trong đó có khá nhiều nhà kiên cố cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt…

Điều gì đã thôi thúc đơn vị chung tay với mái ấm nghĩa tình, thưa bà?

Điều thôi thúc chúng tôi chung tay vì những mái ấm nghĩa tình là khát vọng mang đến sự an toàn và niềm tin cho người dân. Một mái nhà vững chắc không chỉ là nơi che mưa chắn gió, mà còn là nền tảng để mỗi gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Đặc biệt, với trẻ em, khi có ngôi nhà kiên cố, các em sẽ có không gian học tập, nghỉ ngơi tốt hơn, từ đó phát triển cả thể chất, trí lực để nuôi dưỡng ước mơ và tương lai tốt đẹp.

Chúng tôi tin rằng khi một mái ấm mới được dựng lên, không chỉ một gia đình được thay đổi, mà còn mở ra cả một thế hệ trẻ em khỏe mạnh, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

* Phần 2: Vượt qua nhà tạm, viết tiếp ước mơ dưới mái trường vùng biên