Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 15/3/2026 nhằm mục đích kiểm soát chặt, không để biến động thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Ngăn chặn, tấn công và xử lý triệt để buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại trên thương mại điện tử và các tuyến, địa bàn trọng điểm; không để hình thành điểm nóng; qua đó, góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự; không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kế hoạch nêu rõ, giao Công an tỉnh chủ động mở cao điểm đấu tranh, tập trung trấn áp mạnh các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, sản xuất - kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm soát chặt các tuyến giao thông, kho bãi, phương tiện vận chuyển và hoạt động kinh doanh trực tuyến; kiên quyết ngăn chặn hàng lậu, thẩm lậu từ biên giới vào nội địa. Cùng với đó, tập trung điều tra, xử lý nhanh, nghiêm các vụ việc phức tạp, trọng điểm; không để kéo dài, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường phối hợp trong xác minh, bắt giữ và xử lý vi phạm; kịp thời tham mưu giải pháp giữ vững an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm; tiếp nhận và xử lý ngay các thông tin liên quan đến buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại các chợ, tuyến quốc lộ. Ảnh: Ngọc Tình

Sở Công Thương theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu; phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; quản lý nghiêm người và phương tiện qua lại; kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm như: ma túy, vũ khí, vàng, ngoại tệ, pháo, thuốc lá, lâm sản, khoáng sản và động vật hoang dã.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, đường dây, kho bãi tập kết hàng lậu; phối hợp với lực lượng chức năng trong điều tra và xử lý vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới không tham gia, không tiếp tay buôn lậu; triển khai hiệu quả cao điểm kiểm soát biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục giám sát chặt hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá và trốn thuế.

Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra thị trường nội địa, trọng tâm là nhóm hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ Tết) và vật liệu xây dựng phục vụ tái thiết, sửa chữa nhà ở theo “Chiến dịch Quang Trung”; kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, mạng xã hội, kho bãi, chợ đầu mối; xử lý hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc.

Theo dõi và kiểm soát chặt mặt bằng giá, đặc biệt là hàng thiết yếu và vật liệu xây dựng, kịp thời phát hiện bất thường về cung - cầu; xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật; kiểm tra giá, chất lượng, an toàn thực phẩm; quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, rượu, bia, thuốc lá. Tổ chức các chuyên đề kiểm tra trọng điểm đối với hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng và hàng phục vụ Tết;...

Các sở, ngành: Thanh tra, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 11, Hải Đoàn Biên phòng 48 - Bộ đội Biên phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao, xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thị trường đối với nhóm hàng thiết yếu và hàng phục vụ sản xuất - tiêu dùng dịp Tết.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm sở hữu trí tuệ. Bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng; góp phần giữ vững an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai xây dựng kế hoạch tuyên truyền cao điểm dịp Tết; tăng thời lượng và mở chuyên mục về chống buôn lậu, hàng giả, bình ổn giá.

Giao Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tăng cường phối hợp và kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm niêm yết giá; đồng thời xử lý dứt điểm đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, nhất là đối với hàng thiết yếu, hàng Tết và vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’.

Bảo Bình