Cục Hải quan vừa thông tin về tình hình công tác tháng 11/2025. Ảnh minh họa: Cục Hải quan

Theo báo cáo công tác tháng 11/2025, hoạt động buôn lậu tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý là tình trạng vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, điện thoại di động qua biên giới; hàng giả mạo nhãn hiệu từ Trung Quốc quá cảnh qua Việt Nam sang Lào, Campuchia.

Các điểm nóng tập trung tại tuyến đường bộ biên giới phía Bắc (đặc biệt tại cửa khẩu Hữu Nghị), tuyến biên giới phía Nam giáp Campuchia và tuyến hàng không qua sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất…

Thủ đoạn thường gặp gồm khai sai, không khai báo nhãn hiệu được bảo hộ; trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp; lợi dụng thủ tục đơn giản đối với hàng quá cảnh để lẩn tránh khai báo.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan đã ban hành hàng loạt văn bản tăng cường kiểm soát, siết chặt quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực: chống buôn lậu vàng, kiểm tra thuốc giả, đấu tranh chống vi phạm IUU…

Tháng 11/2025, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: Cục Hải quan

Từ ngày 15/10 đến 14/11/2025, lực lượng Hải quan đã phát hiện 2.176 vụ, tăng 30,6% so với cùng kỳ, với tổng trị giá hàng vi phạm ước 2.199 tỷ đồng. Số thu ngân sách đạt 238,4 tỷ đồng; khởi tố 4 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 15 vụ.

Tuyến biển tiếp tục là “điểm nóng” với 1.314 vụ, chiếm 60,4%, tập trung tại các cảng khu vực II, III, XII. Vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn nhập khẩu và nhãn mác.

Tuyến đường bộ ghi nhận 629 vụ (28,9%), chủ yếu tại biên giới Việt – Trung và Việt – Campuchia. Các đối tượng lợi dụng chính sách cư dân biên giới để vận chuyển ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại, vàng lá, thực phẩm đông lạnh...

Tuyến hàng không phát hiện 92 vụ, trị giá vi phạm 20,2 tỷ đồng, chủ yếu tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và các hãng chuyển phát nhanh như FedEx, DHL, UPS.

Lũy kế từ 15/12/2024 đến 14/11/2025, Hải quan đã xử lý 17.297 vụ, trị giá vi phạm 21.751 tỷ đồng; thu ngân sách 948,73 tỷ đồng; khởi tố 20 vụ và chuyển 115 vụ cho cơ quan khác.

Quyết liệt đấu tranh chống tội phạm ma túy

Cùng với nhiệm vụ chống buôn lậu, Hải quan cũng tăng cường phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh phòng chống ma túy.

Từ 15/10-14/11/2025, lực lượng chức năng phát hiện 13 vụ/23 đối tượng, trong đó Hải quan chủ trì 4 vụ. Tang vật thu giữ gồm 86,97 kg ma túy, bao gồm heroin, cocain, ketamine và ma túy tổng hợp.

Lũy kế từ 15/12/2024–14/11/2025, phát hiện 178 vụ/236 đối tượng, thu giữ khoảng 2,4 tấn ma túy các loại.

Trong tháng 11/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Xuất khẩu đạt 39,11 tỷ USD (giảm 7%), nhập khẩu đạt 37,98 tỷ USD (giảm 3,7%). Cán cân thương mại thặng dư 1,13 tỷ USD, giảm mạnh so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, trị giá xuất nhập khẩu đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 430,17 tỷ USD; nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD; thặng dư thương mại đạt 20,56 tỷ USD.

Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng vai trò chủ lực với tổng kim ngạch 607,7 tỷ USD, tăng 25,5%.

Tháng 11/2025, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 39.118 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 420.634 tỷ đồng, bằng 102,3% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiến Dũng