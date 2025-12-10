Ngày 9/12, Cục Hải quan cho biết việc triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg (15/5/2025) và Chỉ thị số 13/CT-TTg (17/5/2025) của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên phạm vi cả nước.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chiến dịch đã huy động tối đa trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh tổng hợp trong cuộc tấn công, trấn áp tội phạm.

Những kết quả đạt được thể hiện rõ những chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả cũng như các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian qua, hàng loạt đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả đã bị triệt phá: từ thuốc chữa bệnh, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả tới thực phẩm không rõ nguồn gốc. Nổi bật như vụ sữa giả của Công ty Rance Pharma, Hacofood, ZHolding; vụ thực phẩm chức năng giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và Mediphar; các đường dây sản xuất, mua bán hàng giả, thuốc chữa bệnh tại tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác; vụ quảng cáo sai sự thật kẹo rau củ Kera; vụ sản xuất dầu ăn chăn nuôi dùng cho người của Công ty Nhật Minh Food…

Các đối tượng lợi dụng kẽ hở chính sách, sơ hở trong thực thi pháp luật để hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế - xã hội, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và tạo dư luận bức xúc.

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục tồn tại, trên cơ sở Thông báo số 341/TB-VPCP (01/7/2025) về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính (Cục Hải quan) đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025. Đây là Kế hoạch hành động nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần “tuyên chiến không khoan nhượng”. Qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe nhân dân; giữ vững trật tự xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; xây dựng bộ máy đủ mạnh; mở rộng cơ chế để nhân dân, doanh nghiệp cùng tham gia; tạo chuyển biến mạnh về nhận thức cho toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong cuộc chiến chống buôn lậu và hàng giả.

Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải có đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, không bị chi phối; xử lý nghiêm mọi trường hợp bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không nhân nhượng, không vùng cấm, không ngoại lệ”. Công tác kiểm tra phải đi đôi với tuyên truyền, không được gây cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 100% cơ quan thực thi phải được trang bị công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, giám sát hàng hóa. Tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn, cơ quan báo chí, truyền hình sẽ phải ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng; 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng liên quan đến sức khỏe người dân phải được phổ biến pháp luật về hàng giả và sở hữu trí tuệ; 100% người tiêu dùng được tuyên truyền kiến thức bảo vệ quyền lợi của mình.

Để đạt các mục tiêu này, Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm:Hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy. Huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm cao.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt từ khu vực biên giới vào nội địa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý, kiểm soát hàng hóa.

Đổi mới truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội, ngăn chặn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tiến Dũng