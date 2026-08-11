Công nhận kết quả trúng đấu giá hơn 23ha đất Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân

UBND tỉnh Gia Lai vừa công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng hơn 23,3ha đất để thực hiện dự án nhận chuyển giao, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần hiện trạng).

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, khu đất thuộc Khu phố 3, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Khu đất phía Đông giáp Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân phần mở rộng; phía Tây giáp khu dân cư dọc quốc lộ 1A; phía Nam giáp Nghĩa trang An Viên và phía Bắc giáp khu vực trồng rừng kinh tế.

Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ là đơn vị trúng đấu giá với số tiền hơn 96,122 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 1,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã đặt cọc hơn 18,847 tỷ đồng và còn phải nộp hơn 77,275 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, trong hơn 23,3ha đất, diện tích xây dựng nhà xưởng tiểu thủ công nghiệp chiếm lớn nhất với 10,6ha, tương đương 45,4%. Đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật hơn 4,92ha; đất suối hơn 2,75ha; đất cây xanh 2,33ha.

Dự án còn bố trí đất xây dựng công trình quản lý dịch vụ, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hơn 1ha đất hiện trạng các cơ sở sản xuất nằm trong cụm công nghiệp.

Mật độ xây dựng trong từng cơ sở sản xuất tối đa 70%, trong khi mật độ cây xanh tối thiểu 10%. Tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Khu vực Quy Nhơn tỉnh Gia Lai đón các dự án lớn. Ảnh: Hoàng Hà

Duyệt khu đô thị hơn 19.300 tỷ đồng

Tại khu vực Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương tại phường Quy Nhơn Bắc.

Dự án có diện tích khoảng 69,78ha, dân số dự kiến 19.450 người, tổng vốn đầu tư hơn 19.310 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ gần 590 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu quốc tế.

Theo quy hoạch, dự án dành khoảng 27,58ha đất cho nhà ở, 4,36ha xây dựng khu tái định cư, 8,51ha cho các công trình hạ tầng xã hội và 1ha cho công trình dịch vụ. Đất giao thông chiếm khoảng 23,78ha, bãi đỗ xe 0,59ha và cây xanh sử dụng hạn chế khoảng 3,96ha.

Các loại hình nhà ở gồm nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và chung cư hỗn hợp. Trong đó, nhà liền kề có khoảng 12,03ha, dự kiến 1.000 lô; biệt thự khoảng 1,97ha với 59 lô; nhà ở xã hội khoảng 6,22ha.

Khu chung cư hỗn hợp rộng khoảng 7,36ha, chia thành 4 khu chức năng, cao tối đa 18-28 tầng tùy khu.

Dự án cũng dành khoảng 4,36ha xây dựng khu tái định cư với khoảng 242 lô, phục vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại chỗ.

Quỹ đất hạ tầng xã hội gồm khoảng 3,75ha đất giáo dục, 4,66ha cây xanh công cộng và khoảng 1.000m² đất công trình văn hóa. Ngoài ra, 1ha đất dịch vụ được bố trí thành 2 khu thương mại dịch vụ cao tầng, mỗi khu khoảng 5.000m², cao tối đa 9 tầng.

Theo tiến độ, việc lựa chọn nhà đầu tư dự kiến hoàn thành từ quý II đến quý IV/2026. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động vào quý IV/2032.

Dự án được kỳ vọng bổ sung quỹ nhà ở, nhà ở xã hội, hạ tầng giáo dục, dịch vụ và các công trình công cộng, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị tại khu vực Quy Nhơn.

Minh Ngọc