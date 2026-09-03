Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã được giao nhiệm vụ khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc “Rà soát đến đâu, lập danh sách đến đó, giao trách nhiệm đến đó, xử lý đến cùng”.

Đồng thời cập nhật dữ liệu, kiểm tra lại và chỉ xác định hoàn thành khi có đầy đủ bằng chứng kiểm chứng. Mỗi tàu cá phải rõ trạng thái, rõ người quản lý, rõ trách nhiệm…

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo IUU của tỉnh, theo dõi, đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tăng cường kiểm tra tại các địa phương, đơn vị còn nhiều tồn tại. Chi cục Thủy sản phải duy trì trực ban hệ thống giám sát tàu cá, khai thác hiệu quả hệ thống cảnh báo thông minh để kịp thời phát hiện tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới hoặc hoạt động sai vùng khai thác có báo cáo kịp thời hằng tuần.

Cùng với đó, rà soát hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản và dữ liệu VnFishbase; cập nhật biến động, xóa đăng ký đối với tàu đã chuyển nhượng, không còn tồn tại. Việc cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác điện tử (eCDT) được thực hiện từ ngày 1/9.

Gia Lai siết quản lý tàu cá trong tháng cao điểm chống khai thác IUU. Ảnh: T.N

UBND tỉnh yêu cầu các Ban quản lý cảng cá rà soát 100% lượt tàu xuất bến, nhập bến, sản lượng thủy sản qua cảng và hồ sơ liên quan trên eCDT từ ngày 1/3 đến nay. Đồng thời, giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng phối hợp với ban quản lý các cảng cá định kỳ đối soát dữ liệu tàu cá xuất bến, nhập bến trên hệ thống eCDT; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và tại các địa bàn có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm IUU. Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá từ năm 2024 đến nay thuộc thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 15/9.

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương tham gia quản lý các bến cá tạm thời; xác minh nhân thân chủ tàu và tình trạng tàu cá. Tăng cường nắm địa bàn, phát hiện, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, trước ngày 5/9, các xã, phường ven biển cần rà soát, phân loại toàn bộ tàu cá thuộc địa bàn quản lý chưa được cập nhật hoặc chưa đủ điều kiện cập nhật trên eCDT; hướng dẫn 100% chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt và sử dụng eCDT.

Các địa phương phải chốt danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt là tàu cá “3 không - không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép”; tổ chức gắn biển nhận diện, quản lý neo đậu, không để ngư lưới cụ trên tàu. Đợt rà soát, khắc phục ban đầu phải hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/9.

Tỉnh Gia Lai hiện có 5.738 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó, 3.138 tàu hoạt động vùng khơi; 3.339 tàu đã lắp đặt VMS, với 100% tàu từ 15m trở lên đang hoạt động được giám sát. Theo UBND tỉnh, từ tháng 6/2024 đến nay, địa phương không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.

Song Nữ