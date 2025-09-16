Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Với vị trí địa chiến lược, nằm ở cửa ngõ Tây Nguyên, liền kề duyên hải miền Trung và có tuyến hành lang Đông - Tây nối với Lào, Campuchia, Thái Lan, tỉnh Gia Lai không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bản đồ năng lượng quốc gia, mà còn có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối năng lượng khu vực. Tỉnh Gia Lai vừa có vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, vừa có vùng ven biển ngập tràn nắng, bức xạ mặt trời cao, cùng hệ thống thác, sông, hồ phong phú. Đây là nền tảng để phát triển toàn diện các loại hình năng lượng tái tạo như: điện gió trên bờ và trên biển, điện mặt trời mặt đất và nổi, thủy điện, điện sinh khối, điện rác, điện địa nhiệt.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển hơn 9.600MW - đây một con số ấn tượng, tạo nền tảng để Gia Lai vươn lên trở thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết thêm, không chỉ chú trọng phát triển các dự án năng lượng tái tạo, Gia Lai còn coi phát triển nguồn nhân lực cho ngành này là yếu tố then chốt. Ngày 20/8/2025, tỉnh đã công bố mời gọi đầu tư dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đến nay, dự án đã phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án là Tập đoàn GEO (CHLB Đức) và Công ty TNHH O-Door Việt Nam, mở ra bước đi quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng tỉnh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 61 dự án thủy điện với tổng công suất 2.736MW; có 17 dự án điện gió với tổng công suất 916MW; có 7 dự án điện mặt trời với tổng công suất 590MWp và 2 dự án điện sinh khối với tổng công suất 130MW đã đi vào vận hành thương mại.

“Hội thảo hôm nay có ý nghĩa quan trọng, chúng ta sẽ cùng trao đổi, thảo luận, tìm ra những giải pháp hiệu quả để tận dụng cơ hội, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa của lĩnh vực năng lượng tái tạo. Phát triển năng lượng tái tạo không thể là nỗ lực riêng lẻ, mà cần sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và cộng đồng. Tỉnh Gia Lai mong muốn thông qua hội thảo này, các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến, đề xuất giải pháp đầu tư hiệu quả. Các nhà khoa học, chuyên gia sẽ đóng góp các ý kiến khoa học, khách quan, giúp tỉnh có cơ sở hoạch định chính sách phù hợp”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, UBND tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng và cụ thể hóa những đề xuất xác đáng mà hội thảo đã đưa ra. Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng sẽ tạo nên những bước tiến vững chắc, góp phần đưa tỉnh Gia Lai trở thành điểm sáng trong phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh của cả nước.

Tỉnh mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ; phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường; cùng nhau xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Về phía tỉnh, Gia Lai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh.

