Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát và quản lý việc cấp phát, phân quyền tài khoản truy cập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư theo đúng thành phần quy định tại Công văn số 6383/CV-TCT. Tổng hợp thông tin và báo cáo gửi về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an trước ngày 1/10/2025.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật thông tin, sử dụng an toàn tài khoản số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn hệ thống thông tin.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị VNPT Bình Định triển khai đầy đủ các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và duy trì vận hành ổn định, liên tục của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, không để xảy ra gián đoạn hoặc sự cố truy cập; thực hiện theo đúng yêu cầu tại Công văn số 6383/CV-TCT ngày 12/9/2025 của Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin thành phần hồ sơ kết nối với CSDLQG về dân cư cho Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/9/2025 để tổng hợp báo cáo theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản truy cập hệ thống theo phân quyền; đảm bảo không để xảy ra vi phạm quy định về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Hội Sơn