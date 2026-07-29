Ngày 29/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch được thực hiện từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026, nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Theo kế hoạch, chiến dịch tập trung rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo các tiêu chí "Đúng, Đủ, Sạch, Sống, Thống nhất, Dùng chung, Thông suốt và Đồng bộ".

Thông qua đó, tỉnh sẽ khắc phục tình trạng dữ liệu thiếu thông tin, sai định dạng, sai mã địa bàn, sai thông tin định danh, trùng lặp hoặc chậm cập nhật; đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin có liên quan.

12 cơ sở dữ liệu thuộc diện triển khai chiến dịch gồm: trợ giúp xã hội; đối tượng trợ giúp xã hội; y tế dự phòng, HIV/AIDS; môi trường cơ sở y tế; người khuyết tật; người làm công tác xã hội; quản lý trẻ em; an toàn thực phẩm; khám bệnh, chữa bệnh; nhân lực y tế; Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản.

Đối tượng tham gia gồm Sở Y tế, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, UBND các xã, phường, Công an cấp xã, các đơn vị phát sinh dữ liệu và doanh nghiệp cung cấp phần mềm quản lý dữ liệu y tế.

UBND tỉnh đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có phát sinh hoặc quản lý dữ liệu được phân công đầu mối thực hiện; 100% cơ sở dữ liệu được kiểm kê hiện trạng; 100% dữ liệu lỗi được phân loại và giao xử lý; 100% trường hợp cần xác minh thông tin về định danh, cư trú, hộ tịch được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

Sau khi hoàn thành làm sạch, toàn bộ dữ liệu phải đáp ứng các tiêu chí chất lượng theo quy định của Bộ Y tế.

Khám, chữa bệnh là 1 trong 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ được làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa

Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai qua 6 giai đoạn, từ kiện toàn tổ chức, kiểm kê và đánh giá chất lượng dữ liệu, xử lý kỹ thuật tập trung, rà soát thực địa đến kiểm tra, nghiệm thu và duy trì dữ liệu sau khi kết thúc chiến dịch.

Trong suốt quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi thao tác chỉnh sửa dữ liệu đều phải được lưu vết, có căn cứ và bảo đảm khả năng kiểm tra, đối chiếu.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai chiến dịch; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, UBND các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả và kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc triển khai Chiến dịch 90 ngày được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng dữ liệu y tế đồng bộ, chính xác và tin cậy, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Minh Ngọc