Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn:

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại lễ công bố hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe giữa Tập đoàn FPT và Tập đoàn Y tế Tokushukai (Nhật Bản) diễn ra ngày 19/5 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: "Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà còn là quá trình đổi mới toàn diện từ quản trị, vận hành đến cung cấp dịch vụ. Tôi tin rằng, sự hợp tác ngày hôm nay sẽ tạo ra những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một thỏa thuận, đó là sự kết hợp giữa công nghệ, quản trị và y học, với mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe người dân một cách hiệu quả, toàn diện và bền vững”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Theo nội dung ký kết, FPT và các công ty liên kết được quyền sử dụng thương hiệu của Tập đoàn Y tế Tokushukai cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Hai bên sẽ cùng xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây (Cloud) để ứng dụng vào hệ thống bệnh viện tại cả Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khi đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki cho biết thông qua việc phát huy thế mạnh của mỗi bên, hai tập đoàn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đồng thời mang tới những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho người dân Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai. Đồng thời, việc Việt Nam ban hành Nghị quyết số 72 ‘Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân’ đã tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước triển khai y tế số.

FPT và Tokushukai - Tập đoàn Y tế tư nhân số 1 Nhật Bản công bố hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Về định hướng công nghệ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT mong muốn ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để có thể chăm sóc sức khỏe cho từng cá nhân một cách tốt hơn.

Tokushukai thành lập từ năm 1973, hiện là hệ thống y tế tư nhân lớn nhất Nhật Bản với khoảng 92 bệnh viện và hàng trăm cơ sở y tế. Trong khi đó, hệ sinh thái y tế số của FPT hiện đang vận hành tại hơn 300 cơ sở y tế trên toàn quốc. Việc kết hợp năng lực vận hành y tế quy mô lớn của đối tác Nhật Bản và thế mạnh dữ liệu của FPT được kỳ vọng sẽ tạo ra các giải pháp số có giá trị cao cho khu vực.