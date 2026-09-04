Theo đó, kế hoạch hướng đến mục tiêu là hình thành và phát triển văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khát vọng sáng tạo trong học sinh, sinh viên; khuyến khích phát triển các sản phẩm, mô hình, giải pháp khởi nghiệp có giá trị thực tiễn, gắn với thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, tăng cường kết nối nhà trường với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư…

Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức nhiều workshop về kỹ năng, ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh viên

UBND tỉnh cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu có 50% học sinh THPT, 25% học sinh THCS và khoảng 15% học sinh tiểu học được tham gia các hoạt động định hướng khởi nghiệp thông qua chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm, STEM, nghiên cứu khoa học và các phong trào sáng tạo trong nhà trường.

Khoảng 35% học sinh THPT, 15% học sinh THCS và 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp. Hằng năm, tối thiểu 5% học sinh THPT và 2% học sinh THCS tham gia ít nhất một dự án, mô hình hoặc hoạt động khởi nghiệp. UBND tỉnh đặt mục tiêu 100% trường THPT tổ chức các hoạt động trải nghiệm, diễn đàn, ngày hội sáng tạo, khởi nghiệp dành cho học sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở đào tạo, đến năm 2030, phấn đấu 100% cơ sở đào tạo ban hành, công khai quy chế hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; 85% sinh viên được học hoặc tham gia tối thiểu một học phần, khóa học hoặc chương trình đào tạo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

Giai đoạn 2031 - 2035, phấn đấu 65% học sinh THPT, 35% học sinh THCS và 20% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp; 95% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 100 sinh viên/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm; tối thiểu 60% cơ sở đào tạo duy trì, triển khai các chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên.

Để đạt các mục tiêu theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Gia Lai triển khai nhiều nhóm giải pháp. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; kết nối mạng lưới cố vấn, doanh nhân, nhà đầu tư, cựu học sinh, sinh viên và các tổ chức khoa học - công nghệ; khuyến khích chuyên gia, doanh nghiệp đồng hành với học sinh, sinh viên trong quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển các dự án khởi nghiệp…

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển không gian sáng tạo, khu làm việc chung, phòng thí nghiệm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, nền tảng số; khuyến khích xây dựng không gian chế tạo mở và phòng mô phỏng doanh nghiệp số phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm của học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì triển khai thực hiện, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cuộc thi, diễn đàn, ngày hội khởi nghiệp; Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; tham mưu sơ kết, tổng kết và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và các đơn vị chức năng phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kết nối thị trường, nguồn vốn, sở hữu trí tuệ và từng bước thương mại hóa các dự án có tiềm năng…

Song Nữ