Hành trình của Melanie Perkins bắt đầu tại thành phố Perth (Australia). Khi mới 19 tuổi và đang làm gia sư dạy thiết kế đồ họa, cô nhận thấy nhiều sinh viên gặp khó khăn với các phần mềm phức tạp, mất nhiều tháng để làm quen. Cô đặt câu hỏi: "Tại sao thiết kế không thể đơn giản như việc chỉnh sửa một tài liệu Google Doc?" Và ý tưởng này đã đặt nền móng cho một dự án lớn hơn.

Năm 2007, Melanie cùng bạn trai Cliff Obrecht thành lập Fusion Books ngay trong phòng khách nhà mẹ cô. Đây là nền tảng trực tuyến giúp các trường học tự tạo kỷ yếu thông qua thao tác kéo thả tiện lợi. Gia đình hai bên đều tham gia hỗ trợ: mẹ của Melanie nhận đọc soát lỗi bản in trong khi mẹ của Cliff phụ trách sổ sách kế toán.

Trong vòng 5 năm, Fusion Books đã trở thành đơn vị xuất bản kỷ yếu lớn nhất nước Úc, đồng thời mở rộng hoạt động sang Pháp và New Zealand.

Vượt qua hơn 100 lần từ chối

Nuôi tham vọng lớn hơn, Melanie đã tìm cách gọi vốn nhưng phải nhận về hơn 100 lời từ chối từ các nhà đầu tư địa phương tại Perth. Đến năm 2011, cô có bước ngoặt quan trọng khi gặp gỡ nhà đầu tư nổi tiếng tại Thung lũng Silicon - Bill Tai - tại một hội nghị khởi nghiệp. Dù không rót vốn ngay lập tức, Bill Tai đã kết nối cô với mạng lưới hỗ trợ và mời cô tham gia các sự kiện kết nối đầu tư.

Melanie Perkins đồng sáng lập Canva năm 2013. Ảnh: Canva

Tại Thung lũng Silicon, Melanie gặp Lars Rasmussen, nhà đồng sáng lập Google Maps. Rasmussen ấn tượng với ý tưởng nhưng khuyên cô nên tìm một cộng sự am hiểu công nghệ. Ngay sau đó, cô liên hệ với cựu kỹ sư Google Cameron Adams. Sau một thời gian cân nhắc, Cameron Adams đã quyết định gia nhập với vai trò Giám đốc sản phẩm (CPO) và là đồng sáng lập thứ ba của dự án.

Bộ ba Melanie Perkins, Cliff Obrecht và Cameron Adams chính thức ra mắt nền tảng Canva vào năm 2013, mang đến trải nghiệm thiết kế trực quan và bình dân hóa việc sáng tạo đồ họa theo mô hình freemium (cung cấp dịch vụ cơ bản miễn phí, trả phí cho tính năng nâng cao).

Vòng gọi vốn đầu tiên vào năm 2012 của công ty đã thu hút 1,6 triệu USD từ các nhà đầu tư tên tuổi như Felicis, Blackbird Ventures, Sequoia cùng khoản tài trợ đối ứng 1,4 triệu USD từ chính phủ Australia.

Tăng trưởng phi mã và giá trị 32 tỷ USD

Tốc độ phát triển của Canva gia tăng qua từng năm:

Năm 2017: Công ty bắt đầu có lãi và cán mốc gần 300.000 người dùng trả phí.

Năm 2018: Trở thành "kỳ lân" (công ty khởi nghiệp có định giá từ 1 tỷ USD trở lên).

Năm 2019: Định giá tăng lên 2,5 tỷ USD rồi nhanh chóng đạt 3,2 tỷ USD khi ra mắt gói sản phẩm cho doanh nghiệp.

Năm 2021: Định giá chạm mốc 40 tỷ USD sau vòng gọi vốn 200 triệu USD.

Năm 2025: Dù thị trường công nghệ biến động khiến mức định giá có thời điểm lùi về 26 tỷ USD, một đợt bán cổ phần thứ cấp vào cuối năm đã kéo giá trị của Canva lên 32 tỷ USD.

Trong suốt quá trình này, Canva liên tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua việc mua lại các startup như Kaleido.ai và Leonardo.ai, đồng thời ra mắt bộ công cụ thiết kế Magic Studio cùng các trợ lý ảo hỗ trợ người dùng.

Song song với hoạt động kinh doanh, hai nhà sáng lập Melanie Perkins và Cliff Obrecht đã cam kết dành 30% cổ phần cho các hoạt động thiện nguyện. Thông qua Quỹ Canva (Canva Foundation), hơn 31 triệu USD đã được quyên góp cho các sáng kiến xóa mù chữ, phổ cập toán học tại châu Phi và Ấn Độ, cũng như các chương trình cứu trợ khủng hoảng toàn cầu.

Dấu ấn hợp tác và lan tỏa cảm hứng tại Việt Nam

Câu chuyện khởi nghiệp và triết lý "đơn giản hóa điều phức tạp" của Canva tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa nền tảng này với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

100 giáo viên tham gia buổi tập huấn ứng dụng AI trong giáo dục do NIC và Canva tổ chức ngày 25/8. Ảnh: NIC

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, sự hợp tác hướng tới mục tiêu đưa các công cụ thiết kế, tư duy thẩm mỹ và tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của Canva tiếp cận sâu rộng hơn với học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên trên cả nước. NIC đánh giá câu chuyện nữ sáng lập Melanie Perkins khởi nghiệp từ thời sinh viên và vượt qua hơn 100 lần gọi vốn thất bại là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam dám đổi mới sáng tạo và vươn ra toàn cầu.

Chương trình còn là mô hình kiểu mẫu cho sự liên kết "ba nhà" mở rộng (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp quốc tế), đồng thời hiện thực hóa các cam kết hợp tác sâu sắc về kinh tế, công nghệ và giáo dục sau khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhấn mạnh triết lý “trao quyền cho cả thế giới thiết kế”, ông Lâm Trung Quân, Giám đốc quốc gia Canva Việt Nam cho biết nền tảng hiện có hơn 260 triệu người dùng toàn cầu tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 100 ngôn ngữ. Canva có khoảng vài triệu người dùng trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam và đánh giá tiềm năng của thị trường còn rất lớn. Để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và sáng tạo trong giáo dục, công ty tập trung vào 4 trụ cột: hệ sinh thái, giáo viên, học sinh và nội dung.

Một trong những dự án đầu tiên Canva triển khai là chương trình bồi dưỡng dành cho giáo viên, xuất phát từ ý tưởng: nếu muốn công nghệ đi vào lớp học, phải bắt đầu từ người đang đứng lớp mỗi ngày. Chương trình dự kiến đào tạo hơn 30.000 giáo viên từ nay đến cuối năm tại Việt Nam. Nội dung sẽ kéo dài trong khoảng 8 giờ học, đi từ thiết kế bài giảng tương tác đến cách sử dụng AI trong dạy học.

Song song với giáo viên là chương trình dành cho học sinh với tên gọi 'Canva Kiến tạo Công dân số'. Dự kiến chương trình sẽ tiếp cận hơn 30.000 em học sinh trên toàn quốc. Mục tiêu quan trọng nhất là các em sẽ được đào tạo khả năng sáng tạo số, tư duy thiết kế và tự tin trình bày ý tưởng của mình.