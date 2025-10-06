Một công dân cho hay gia đình có một mảnh đất, phần lớn diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 2007, còn một phần gia đình đang sử dụng vẫn chưa được cấp sổ.

Phần đất này có tài liệu chứng minh là của gia đình.

Công dân thắc mắc, cần làm thủ tục gì để cơ quan chức năng xác định lại diện tích đất của gia đình, bao gồm cả phần chưa được cấp sổ đỏ, làm căn cứ cấp lại sổ?

Đồ họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024 và Nghị định số 151/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định: số 2304 (năm 2024), số 3380 (năm 2025) công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, đã quy định về từng thủ tục đất đai cụ thể, gồm các bước: (1) Trình tự thực hiện; (2) Cách thức thực hiện; (3) Thành phần, số lượng hồ sơ; (4) Thời gian giải quyết; (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; (8) Phí, lệ phí; (9) Tên mẫu đơn, tờ khai; (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.