UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 66 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo và các cơ sở giáo dục có trẻ em, học sinh thuộc diện thụ hưởng.

Theo đó, Sở GD-ĐT được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời, đúng quy định Nghị định 66.

Tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ Nghị định 66, chăm lo học sinh vùng đặc thù. Ảnh: Cổng thông tin Gia Lai

Ngành giáo dục cũng sẽ hướng dẫn tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, học sinh dân tộc nội trú phù hợp điều kiện thực tế, số lượng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Để đảm bảo nguồn lực, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí và triển khai các chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở GD-ĐT, các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách tại các cơ sở giáo dục.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với ngành giáo dục triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị định 66; chỉ đạo cơ sở giáo dục tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí; đồng thời kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Sở GD-ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh để Sở GD-ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.