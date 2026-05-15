Theo công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025 của Gia Lai đạt 90,20%, cao hơn mức trung bình cả nước là 89,96%; xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố và thuộc nhóm A - nhóm các địa phương có điểm số từ 90% trở lên.

Đối với Chỉ số SIPAS, Gia Lai đạt 84,02%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố; cao hơn mức trung bình cả nước là 83,40%.

Gia Lai đạt trên 90 điểm cải cách hành chính, vào nhóm dẫn đầu cả nước. Ảnh: Hoàng Thảo

Năm 2025, cả nước có 18 địa phương thuộc nhóm A về PAR INDEX. TP. Hải Phòng dẫn đầu với kết quả 95,37%, trong khi Bộ Tư pháp đứng đầu khối bộ, ngành với 95,48%.

Theo Bộ Nội vụ, PAR INDEX trung bình của các tỉnh, thành phố năm 2025 đạt 89,96%, tăng 1,59% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. SIPAS năm 2025 được xác định trên cơ sở 35.649 phiếu hợp lệ, đạt mức bình quân 83,09%. TP. Hải Phòng cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số SIPAS với tỷ lệ 91,12%.

Gia Lai xếp trong nhóm các địa phương có mức độ hài lòng cao đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trực tuyến và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với đó, tỉnh tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

