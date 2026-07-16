Phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là tinh thần chủ động, quyết liệt trong điều hành ngay từ đầu năm.

Theo ông Thái Đại Ngọc, năm 2026 vừa là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Tỉnh đồng thời phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, vận hành bộ máy sau hợp nhất và mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều nhiệm vụ mới, khó.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Loan

Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất trong cả nhiệm kỳ. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, ông đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là căn cứ đánh giá, xếp loại định kỳ, cuối năm. Phấn đấu hết quý III giải ngân đạt trên 60% và hết quý IV đạt 100% kế hoạch.

Thứ hai, quyết liệt thực hiện hai nhiệm vụ có thời hạn không thể lùi là hoàn thành 7 trường nội trú biên giới trước ngày 30/8; triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí, từng bước hướng đến mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Một góc đô thị ven biển Quy Nhơn, một trong những khu vực động lực phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hà

Thứ ba, tạo động lực tăng trưởng mới, phát huy đồng thời hai thế mạnh “biển” và “rừng”. Một mặt phát triển kinh tế biển theo chiều sâu, phát huy vai trò cảng Quy Nhơn; khởi công dự án Cảng biển Phù Mỹ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 70, các kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ, nhất là các dự án nguồn và lưới điện, sớm đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động, nghiên cứu xây dựng đề án kinh tế tầm thấp… nhằm tạo năng lực sản xuất mới. Mặt khác, phải đặc biệt coi trọng thế mạnh nông - lâm nghiệp và kinh tế rừng…

Thứ tư, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và quyết liệt hiện thực hóa các cam kết đầu tư. Kết quả thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm là rất nổi bật, song cam kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành công trình, dự án cụ thể. Các cấp, các ngành phải khẩn trương rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để các dự án đã ký kết, đã được chấp thuận chủ trương sớm hoàn thiện thủ tục và khởi công; kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai không có lý do chính đáng.

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với bảo đảm nguồn lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã; quán triệt tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực thi công vụ. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 31 của Chính phủ.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ. Các cấp, các ngành phải xác định đây là động lực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ bảy, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh. Đưa văn hóa và du lịch trở thành động lực phát triển; gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc được công nhận, nhất là: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Võ cổ truyền, Nghệ thuật Bài chòi với phát triển du lịch bền vững…

Thứ tám, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và biển đảo; giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn.

An Nhiên