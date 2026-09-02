Số liệu trên được Google Việt Nam công bố ngày 28/8 trong báo cáo mới nhất về xu hướng sử dụng Gemini tại Đông Nam Á. Theo đại diện đơn vị, người dùng Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực về cả mức độ ứng dụng AI trong học tập, lẫn tỷ lệ dùng ngôn ngữ bản địa.

Không chỉ gửi 89% tổng số câu lệnh (prompt) trực tiếp bằng tiếng Việt, người dùng trong nước còn tận dụng các tính năng dịch thuật và bản địa hóa nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực.

89% câu lệnh Gemini tại Việt Nam được gửi bằng tiếng mẹ đẻ. Ảnh: Du Lam

Song hành cùng báo cáo, Google giới thiệu 50 trường hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Các trường hợp thực tế phản ánh AI đang dần chuyển dịch từ môi trường nghiên cứu sang ứng dụng trực tiếp vào quản trị, vận hành và hoạt động xã hội:

Chẳng hạn, trong lĩnh vực công nghệ, một học sinh 13 tuổi tại công ty OplaCRM tự phát triển hệ thống AI đa tác tử cho doanh nghiệp trên nền tảng Google Gemini Enterprise. Trong khi đó, doanh nghiệp xã hội Reaching Out Teahouse (Hội An) sử dụng AI hỗ trợ giao tiếp cho nghệ nhân khiếm thính và cắt giảm 80% chi phí tiếp thị.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhận định: “Đà tăng trưởng công nghệ ấn tượng của Việt Nam được tạo nên từ chính khát vọng và sức sáng tạo của người dân trong thời điểm đất nước bước vào ‘Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc’”. 50 câu chuyện thực tế này minh chứng khi công nghệ giúp phát huy thế mạnh của mỗi người, xã hội sẽ cùng nhau lớn mạnh.

Theo thống kê từ Google, các chương trình phổ cập kỹ năng của hãng tại Việt Nam đã tiếp cận hơn 100.000 người. Nhóm thụ hưởng gồm hơn 30.000 cán bộ thuộc khu vực công, 32.000 học sinh - sinh viên và 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình Gemini Academy triển khai đầu năm.

Google cũng đang tìm kiếm 1.000 Đại sứ Sinh viên (GSA) từ các trường đại học, cao đẳng nhằm hướng dẫn kỹ năng sử dụng AI có trách nhiệm trong học đường.

Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt ngày 28/8 đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, nhân tài AI, nhân lực tinh hoa AI; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng AI cho lực lượng lao động; phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội; chuyển mạnh từ đào tạo kỹ năng công nghệ đơn lẻ sang đào tạo năng lực tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị thực tiễn bằng AI; thu hút, trọng dụng chuyên gia AI hàng đầu, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia là người nước ngoài.

Một trong 9 trụ cột chiến lược được nêu bao gồm phát triển nhân lực AI chất lượng cao, phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội, bảo đảm lực lượng lao động có năng lực nghiên cứu, phát triển, triển khai và sử dụng AI.