Nữ sinh suýt mất gần 700 triệu đồng

Công an phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết, ngày 16/7, đơn vị phối hợp một cửa hàng vàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giúp nữ sinh V.L.B.V. (SN 2008, trú phường Thanh Liệt) không mất gần 700 triệu đồng.

Trước đó, V. nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, cáo buộc em liên quan một vụ án ma túy lớn. Các đối tượng đọc chính xác thông tin cá nhân của V. và gia đình, đồng thời đe dọa bắt giữ cả nhà nếu em không “chứng minh sự trong sạch”.

Cán bộ Công an phường Hà Đông động viên nữ sinh. Ảnh: D.T.

Hoảng sợ, nữ sinh mang 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn, một dây chuyền cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đến một tiệm vàng trên đường Quang Trung.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên cửa hàng lập tức báo công an. Lực lượng chức năng có mặt, giữ lại toàn bộ tài sản, kịp thời ngăn nữ sinh rơi vào bẫy lừa đảo.

Vụ việc cho thấy bên cạnh các thủ đoạn quen thuộc, tội phạm ngày càng khai thác dữ liệu cá nhân để tạo lòng tin, gây sức ép và thao túng tâm lý nạn nhân.

Dữ liệu cá nhân thành “nguồn hàng”

Không chỉ trực tiếp gọi điện lừa đảo, tội phạm còn biến dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội và nhiều tài nguyên số thành “nguồn hàng” phục vụ các hoạt động phạm pháp.

Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 3 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cơ quan công an xác định Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, cầm đầu đường dây vận hành website taphoammo.net từ cuối năm 2021.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Hệ thống này có hơn 1,35 triệu tài khoản, hơn 46.000 gian hàng, phát sinh trên 53 triệu giao dịch, với doanh thu sơ bộ hơn 400 tỷ đồng. Đáng chú ý, một số tài khoản sau khi được mua từ hệ thống đã bị sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, lực lượng chức năng phát hiện 3 vụ với 58 người nước ngoài liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng và nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng thường nhận chỉ đạo từ nước ngoài, cấu kết với người Việt thuê địa điểm, lắp đặt máy tính, simbox, điện thoại, lập công ty bình phong, chia nhỏ nhóm và liên tục thay đổi địa điểm để né tránh lực lượng chức năng.

25 kịch bản lừa đảo, AI thành “vũ khí” mới

Công an Hà Nội xác định thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng hiện nay tập trung vào 5 nhóm với 25 kịch bản.

Thứ nhất, mạo danh cơ quan, tổ chức. Các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng... yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền với các lý do như “xác minh thông tin”, “xử lý vi phạm”, “nộp phạt nguội”, “hoàn tiền”...

Các đối tượng người nước ngoài bị Công an Hà Nội bắt giữ. Ảnh: CACC

Thứ hai, lừa đảo bằng AI, Deepfake, DeepVoice. Công nghệ được sử dụng để tạo hình ảnh, video, giọng nói giả mạo người thân, bạn bè hoặc lãnh đạo nhằm vay tiền, yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Các đối tượng còn tìm cách thu thập mẫu giọng nói để phục vụ những vụ lừa đảo tiếp theo.

Thứ ba, lừa đảo đầu tư, tuyển dụng. Nạn nhân được mời chào việc nhẹ, lương cao, làm cộng tác viên online hoặc đầu tư chứng khoán, tiền số, ngoại hối với lợi nhuận hấp dẫn. Ban đầu, nạn nhân có thể được cho rút tiền để tạo lòng tin, sau đó bị dụ nạp số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

Thông tin do Công an Hà Nội cung cấp

Thứ tư, lừa đảo mua bán trực tuyến. Các đối tượng giả làm người mua hoặc người bán, sử dụng biên lai chuyển khoản giả, yêu cầu đặt cọc trước để chiếm đoạt tiền.

Thứ năm, đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền thiết bị. Kẻ gian phát tán đường link giả mạo, mã QR độc hại, ứng dụng chứa mã độc hoặc phần mềm điều khiển từ xa nhằm chiếm tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và thu thập thông tin cá nhân.

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phổ biến, việc nhận diện các cuộc gọi, hình ảnh hay video giả mạo trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi người dùng phải thận trọng khi nhận yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên không gian mạng.