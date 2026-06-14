Khảo sát tại các hệ thống điện máy và đại lý lớn cho thấy thị trường nồi cơm điện hiện nay rất đa dạng về mẫu mã và giá bán. Nếu vài năm trước, những mẫu nồi cơm điện có giá trên 5 triệu đồng đã được xếp vào nhóm cao cấp thì nay xuất hiện hàng loạt sản phẩm có giá từ 15 đến gần 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá bán thực tế hiện đã giảm mạnh nhờ các chương trình khuyến mại. Trong khi đó, giá niêm yết ban đầu của nhiều mẫu nồi cơm điện cao cấp thường dao động từ 25 đến hơn 44 triệu đồng.

Các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp chủ yếu đến từ những thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc. Các hãng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ cao tần (IH), áp suất điện tử kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu lòng nồi độc quyền và khả năng tối ưu hương vị của từng loại gạo.

Nhiều mẫu nồi cơm điện có giá cao. Ảnh: D.Anh

Đơn cử một mẫu nồi cơm điện tử cao cấp có giá bán khoảng 26,79 triệu đồng, giảm từ mức niêm yết hơn 44,2 triệu đồng. Theo giới thiệu, nồi sử dụng công nghệ áp suất cao tần thông minh có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ và áp suất trong suốt quá trình nấu. Lòng nồi phủ bạch kim đặc biệt.

Một mẫu khác có giá khoảng 18,99 triệu đồng sau giảm giá, cũng nằm trong nhóm sản phẩm được nhiều khách hàng cao cấp quan tâm.

Nhiều mẫu nồi cơm điện cao tần áp suất trên thị trường hiện có giá từ 10-16 triệu đồng. Các sản phẩm này được trang bị lòng nồi nhiều lớp giúp giữ nhiệt tốt, kết hợp công nghệ áp suất và cao tần để tối ưu chất lượng cơm.

Ngoài khả năng nấu đa dạng, nhiều mẫu còn tích hợp công nghệ áp suất kép, cho phép tùy chỉnh chế độ nấu theo từng loại thực phẩm. Một số sản phẩm được bổ sung tính năng thông báo bằng giọng nói và tự động làm sạch bằng hơi nước nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Theo ông Hoàng Sơn, nhân viên bán hàng điện máy, nồi cơm điện trên 10 triệu đồng được nhiều gia đình quan tâm. Khách hàng là những gia đình có điều kiện kinh tế, chú trọng đến chất lượng bữa ăn và sức khỏe. Họ thường quan tâm đến chất lượng cơm, độ bền sản phẩm và các công nghệ hỗ trợ nấu ăn.

Chọn mua nồi cơm điện thế nào?

Với tầm giá dưới 1 triệu đồng, người tiêu dùng có thể lựa chọn các mẫu nồi cơm điện cơ với chức năng nấu và giữ ấm cơ bản, phù hợp với sinh viên hoặc gia đình ít người.

Phân khúc từ 1-3 triệu đồng là nhóm phổ thông bán chạy nhất, chủ yếu là các mẫu nồi cơm điện tử được trang bị màn hình hiển thị, chức năng hẹn giờ và nhiều chế độ nấu tiện lợi.

Nhóm từ 3-8 triệu đồng bắt đầu xuất hiện các mẫu nồi công nghệ cao tần (IH), giúp cơm chín đều và giữ hương vị tốt hơn.

Ở phân khúc trên 10 triệu đồng, các sản phẩm thường được trang bị đầy đủ công nghệ cao tần, áp suất và thuật toán thông minh giúp điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu phù hợp hơn.

Theo anh Sơn, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế. Với gia đình từ 1-3 thành viên, các mẫu nồi dung tích từ 0,54-1 lít thường là lựa chọn phù hợp hơn về cả chi phí lẫn hiệu quả sử dụng.

Ngoài ra, người mua nên ưu tiên các tiêu chí như dung tích phù hợp, công nghệ nấu thay vì chỉ chạy theo những tính năng cao cấp ít sử dụng.

Việc lựa chọn đúng nhu cầu vẫn là yếu tố quan trọng nhất để tránh tình trạng chi hàng chục triệu đồng cho một chiếc nồi cơm điện nhưng không khai thác hết các công nghệ được trang bị trên sản phẩm.