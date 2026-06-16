Giá tham chiếu là gì?
Giá tham chiếu (Reference Price) là mức giá được sử dụng làm cơ sở để tính toán giá trần (giá cao nhất) và giá sàn (giá thấp nhất) của một cổ phiếu trong phiên giao dịch hiện tại. Nói cách khác, giá tham chiếu là “điểm tựa” để thị trường xác định giới hạn biến động giá của cổ phiếu đó trong ngày. Mức giá này thường được hiển thị với màu vàng trên bảng điện tử, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết.
Giá tham chiếu có vai trò là:
- Mốc so sánh để đánh giá cổ phiếu tăng hay giảm.
- Cơ sở tính giá trần và giá sàn.
- Dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch.
Cách xác định giá tham chiếu tại các sàn giao dịch Việt Nam
Sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM)
Đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE, giá tham chiếu được xác định là giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất. Điều này có nghĩa là, nếu một cổ phiếu đóng cửa ở mức 50.000 VNĐ vào ngày hôm trước, thì 50.000 VNĐ sẽ là giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày hôm sau.
Sàn HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và UPCOM
Khác với HOSE, giá tham chiếu trên sàn HNX và thị trường UPCOM được tính bằng giá bình quân gia quyền của 15 phút cuối phiên giao dịch gần nhất. Phương pháp này giúp phản ánh chính xác hơn mức giá cân bằng của cổ phiếu vào cuối phiên, giảm thiểu tác động của những giao dịch bất thường cuối ngày.
Các trường hợp đặc biệt
Đối với các cổ phiếu: Mới niêm yết, mới đăng ký giao dịch, giao dịch trở lại sau thời gian tạm ngừng. Giá tham chiếu sẽ được xác định theo quy định riêng của sở giao dịch tại từng thời điểm.
Mối quan hệ giữa giá tham chiếu, giá trần và giá sàn
Giá trần (Ceiling Price)
Giá trần là mức giá cao nhất mà một cổ phiếu có thể được giao dịch trong một phiên. Nếu giá cổ phiếu đạt đến mức giá trần, nhà đầu tư chỉ có thể đặt lệnh mua ở mức giá đó hoặc thấp hơn, và lệnh bán ở mức giá đó hoặc cao hơn (nếu có người mua).
Công thức tính giá trần:
Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * Biên độ dao động)
Giá sàn (Floor Price)
Giá sàn là mức giá thấp nhất mà một cổ phiếu có thể được giao dịch trong một phiên. Nếu giá cổ phiếu chạm mức giá sàn, nhà đầu tư chỉ có thể đặt lệnh bán ở mức giá đó hoặc cao hơn, và lệnh mua ở mức giá đó hoặc thấp hơn (nếu có người bán).
Công thức tính giá sàn:
Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * Biên độ dao động)
Biên độ dao động tại các sàn
HOSE: Biên độ dao động là +/- 7% so với giá tham chiếu.
HNX: Biên độ dao động là +/- 10% so với giá tham chiếu.
UPCOM: Biên độ dao động là +/- 15% so với giá tham chiếu.
Tầm quan trọng của giá tham chiếu đối với nhà đầu tư
- Khi đặt lệnh, nhà đầu tư cần biết rõ giá trần và giá sàn để đảm bảo lệnh được khớp. Đặt lệnh ngoài biên độ sẽ bị hệ thống từ chối. Giá tham chiếu giúp nhà đầu tư nhanh chóng xác định được khoảng giá hợp lệ để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra.
- Giá tham chiếu là điểm mốc để so sánh. Nếu giá cổ phiếu đang giao dịch cao hơn giá tham chiếu, điều đó cho thấy cổ phiếu đang tăng giá so với phiên trước. Ngược lại, nếu thấp hơn, cổ phiếu đang giảm giá.
- Trong phân tích kỹ thuật, giá tham chiếu (đặc biệt là giá đóng cửa phiên trước) là một dữ liệu quan trọng để tính toán các chỉ báo, xác định xu hướng. Đối với quản lý rủi ro, việc biết giá sàn giúp nhà đầu tư đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) ở mức an toàn.
- Giá tham chiếu thường là mức giá mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu sẽ giữ vững hoặc vượt qua.
Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với giá tham chiếu
- Giá tham chiếu chỉ là một điểm mốc kỹ thuật, không phải là lời khuyên mua hay bán. Quyết định đầu tư cần dựa trên phân tích toàn diện về doanh nghiệp, triển vọng ngành, tình hình vĩ mô và các yếu tố kỹ thuật khác.
- Hãy kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như khối lượng giao dịch, đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), cũng như các thông tin cơ bản về doanh nghiệp (báo cáo tài chính, tin tức, sự kiện).
- Giá tham chiếu có thể bị điều chỉnh trong các trường hợp như chia cổ tức, phát hành thêm, chia tách cổ phiếu. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các thông báo từ Sở Giao dịch và công ty niêm yết để không bị bất ngờ bởi sự thay đổi này.