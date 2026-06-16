Giá tham chiếu (Reference Price) là mức giá được sử dụng làm cơ sở để tính toán giá trần (giá cao nhất) và giá sàn (giá thấp nhất) của một cổ phiếu trong phiên giao dịch hiện tại. Nói cách khác, giá tham chiếu là “điểm tựa” để thị trường xác định giới hạn biến động giá của cổ phiếu đó trong ngày. Mức giá này thường được hiển thị với màu vàng trên bảng điện tử, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết.

Cách xác định giá tham chiếu tại các sàn giao dịch Việt Nam

Sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM)

Đối với các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE, giá tham chiếu được xác định là giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất. Điều này có nghĩa là, nếu một cổ phiếu đóng cửa ở mức 50.000 VNĐ vào ngày hôm trước, thì 50.000 VNĐ sẽ là giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày hôm sau.

Sàn HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) và UPCOM

Khác với HOSE, giá tham chiếu trên sàn HNX và thị trường UPCOM được tính bằng giá bình quân gia quyền của 15 phút cuối phiên giao dịch gần nhất. Phương pháp này giúp phản ánh chính xác hơn mức giá cân bằng của cổ phiếu vào cuối phiên, giảm thiểu tác động của những giao dịch bất thường cuối ngày.

Các trường hợp đặc biệt

Đối với các cổ phiếu: Mới niêm yết, mới đăng ký giao dịch, giao dịch trở lại sau thời gian tạm ngừng. Giá tham chiếu sẽ được xác định theo quy định riêng của sở giao dịch tại từng thời điểm.