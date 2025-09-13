Đầu năm 2025, tại Nhà hát Carnegie Hall (New York), một người đàn ông gốc Á với mái tóc bạc trắng gây chú ý khi tuyên bố tặng 40 triệu USD (hơn 1.050 tỷ đồng) cho Dàn nhạc Giao hưởng New York, trở thành khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử hơn 180 năm của dàn nhạc.

Trước đó, ông từng chi 125 triệu USD (hơn 3.283 tỷ đồng) giúp các bảo tàng nghệ thuật vượt qua khó khăn tài chính và quyên tặng thêm 40 triệu USD cho nhiều trường đại học cùng các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Người đàn ông đó chính là Đường Lưu Thiên - hậu duệ đời thứ 21 của gia tộc họ Đường, một dòng họ nổi tiếng Trung Quốc với truyền thống kinh doanh và giáo dục tinh hoa kéo dài hơn 2 thế kỷ.

Đường Lưu Thiên - hậu duệ đời thứ 21 của gia tộc họ Đường, nổi bật với truyền thống thịnh vượng và chiến lược kinh doanh bền vững. Ảnh: Baidu

Sinh năm 1938 tại Thượng Hải, ông lớn lên trong sự giàu sang của gia tộc nhưng lại chọn con đường riêng: thay vì nối nghiệp dệt may truyền thống, ông hướng đến tài chính quốc tế và đầu tư toàn cầu.

Từ dệt may truyền thống đến tài chính hiện đại

Gia tộc họ Đường có nguồn gốc từ thời Minh, khởi nghiệp từ tiệm gạo, xưởng bột và ngành dệt may tại thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Ông tổ Đường Thuận Chi vừa là văn nhân vừa là tướng tài, đặt nền móng cho truyền thống giàu có và tri thức của dòng họ.

Đến cuối triều Thanh, họ Đường trở thành một trong “Tứ đại gia tộc Vô Tích”, nổi bật với các xưởng dệt, nhà máy bột và thương nghiệp gạo. Ông nội của Đường Lưu Thiên gây dựng đế chế dệt may, còn cha ông được mệnh danh “Vua dệt vải Trung Hoa”, thành lập Nhà máy dệt Nam Hải, công ty dệt đầu tiên niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông.

Từ nhỏ, Đường Lưu Thiên đã được giáo dục trong môi trường thượng lưu và được gửi sang Mỹ năm 10 tuổi. Ông học tập xuất sắc tại Đại học Yale và Harvard, sau đó bước vào thế giới tài chính tại Phố Wall.

Một số nhân vật nổi tiếng của gia tộc họ Đường. Ảnh: Baidu

Năm 1970, ông lập Công ty Reich & Tang và năm 1987, quỹ này trở thành quỹ tiền tệ tư nhân đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán New York, đánh dấu bước ngoặt trong ngành quản lý đầu tư Mỹ. Nhờ đó, ông được gọi là “Cha đẻ của Quỹ Tiền tệ Mỹ”.

Chiến lược của ông không chỉ giới hạn trong tài chính. Ông mua lại chuỗi cắm trại KOA Campgrounds, phát triển từ một chuỗi nhỏ thành thương hiệu dẫn đầu nước Mỹ.

Trước tuổi 40, ông đã đạt tự do tài chính, nhưng thay vì nghỉ ngơi, ông chuyển hướng sang nghệ thuật, giáo dục và di sản văn hóa, lĩnh vực vừa tạo tác động xã hội, vừa củng cố danh tiếng gia tộc.

Giá trị gia tộc và quản trị thịnh vượng

Gia tộc họ Đường nổi tiếng không chỉ nhờ tài sản vật chất mà còn nhờ văn hóa quản trị gia tộc và chiến lược dài hạn.

Trong hơn 30 năm qua, cùng với vợ thứ hai Từ Tân Mai - một nhà khảo cổ học, Đường Lưu Thiên đã quyên góp hơn 200 triệu USD (khoảng 5.254 tỷ đồng) cho các hoạt động nghệ thuật và bảo tồn văn hóa. Ông tin rằng: “Giá trị thật sự của tiền là khi nó làm hồi sinh những nền văn minh từng bị phủ bụi lãng quên”.

Đường Lưu Thiên còn tham gia sáng lập Committee of 100 (100 người Hoa ưu tú) nhằm kết nối cộng đồng người gốc Hoa toàn cầu, tạo cơ hội hợp tác kinh doanh và phát triển văn hóa. Đây là minh chứng cho triết lý của ông: giàu có không chỉ là tiền bạc mà là khả năng tạo ra ảnh hưởng và giá trị xã hội bền vững.

Vợ chồng Đường Lưu Thiên tích cực duy trì các giá trị gia tộc, từ giáo dục, kinh doanh đến hoạt động từ thiện và bảo tồn văn hóa. Ảnh: Baidu

Gia tộc họ Đường duy trì truyền thống giáo dục tinh hoa, nhiều thế hệ tốt nghiệp từ các trường Ivy League, hình thành hiện tượng “gia tộc Ivy League”. Đây là chiến lược đầu tư vào con người, xem kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn là tài sản lâu dài, song song với quản lý tài chính.

Đường Lưu Thiên từng nhấn mạnh: “Gia sản quý nhất tôi nhận được không phải là tiền mà là thước đo giá trị: sự khiêm tốn, kỷ luật và lòng trắc ẩn”.

Gia tộc họ Đường chứng minh rằng sự giàu có bền vững không chỉ dựa vào tiền bạc mà còn dựa vào cách quản lý tài sản, tri thức và mối quan hệ xã hội. Sự kết hợp giữa chiến lược tài chính thông minh, quản trị gia tộc bài bản và trách nhiệm xã hội đã giúp họ duy trì vị thế suốt 21 đời.

Đối với Đường Lưu Thiên, giá trị thật sự của giàu có là cách nó được dùng để tạo tác động tích cực, củng cố danh dự gia tộc và đóng góp cho cộng đồng. Đây chính là lý do vì sao dù trải qua nhiều thế hệ, họ Đường vẫn giữ được sự thịnh vượng, danh tiếng và ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực: kinh doanh, giáo dục, nghệ thuật và văn hóa.

Theo Baidu