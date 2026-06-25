Giá trần là gì? Giá trần (Ceiling Price) là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán một cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Khi giá cổ phiếu đạt đến mức giá trần, nó không thể tăng thêm nữa trong phiên đó. Giá trần thường được ký hiệu bằng màu tím trên bảng điện tử. Cách tính giá trần: Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ dao động) Ví dụ: Nếu một cổ phiếu có giá tham chiếu là 20.000 VNĐ và biên độ dao động của sàn là 7%, thì giá trần sẽ là: Giá trần = 20.000 + (20.000 x 7%) = 20.000 + 1.400 = 21.400 VNĐ

Giá sàn là gì? Giá sàn (Floor Price) là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán một cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Khi giá cổ phiếu giảm đến mức giá sàn, nó không thể giảm thêm nữa trong phiên đó. Giá sàn thường được ký hiệu bằng màu xanh lam hoặc xanh lơ trên bảng điện tử. Cách tính giá sàn: Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x Biên độ dao động) Ví dụ: Với cổ phiếu có giá tham chiếu 20.000 VNĐ và biên độ dao động 7%, giá sàn sẽ là: Giá sàn = 20.000 - (20.000 x 7%) = 20.000 - 1.400 = 18.600 VNĐ

Quy định về giá trần, giá sàn tại các sàn giao dịch Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE/HSX) Biên độ dao động: ±7% so với giá tham chiếu.

Giá tham chiếu: Là giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất. Đối với cổ phiếu mới niêm yết hoặc giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng, giá tham chiếu sẽ được quy định riêng. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Biên độ dao động: ±10% so với giá tham chiếu.

Giá tham chiếu: Tương tự HOSE, là giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất. Thị trường UPCoM Biên độ dao động: ±15% so với giá tham chiếu.

Giá tham chiếu: Là giá bình quân gia quyền của phiên giao dịch gần nhất.

Tầm quan trọng và ý nghĩa của giá trần, giá sàn Bảo vệ nhà đầu tư Giới hạn giá giúp ngăn chặn tình trạng giá cổ phiếu tăng/giảm quá nhanh, tạo ra một "vùng đệm" để nhà đầu tư có thời gian phản ứng, thu thập thông tin và đưa ra quyết định hợp lý hơn. Nếu không có các giới hạn này, thị trường có thể dễ dàng rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc hưng phấn thái quá, gây ra những tổn thất lớn cho nhà đầu tư cá nhân. Ổn định thị trường Các giới hạn giá giúp thị trường tránh được những cú sốc lớn, duy trì sự ổn định và minh bạch. Điều này tạo niềm tin cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài, khuyến khích họ tham gia vào thị trường một cách bền vững hơn. Hạn chế đầu cơ và thao túng giá Bằng cách giới hạn biên độ dao động, giá trần và giá sàn làm giảm khả năng các cá nhân hoặc tổ chức lớn thao túng giá cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Điều này góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng hơn.

Ảnh hưởng của giá trần, giá sàn đến quyết định đầu tư Cơ hội và rủi ro Cơ hội: Khi một cổ phiếu liên tục tăng trần hoặc giảm sàn, nó thường báo hiệu một xu hướng mạnh mẽ. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội mua vào khi cổ phiếu chạm sàn và có dấu hiệu phục hồi, hoặc bán ra khi chạm trần và có dấu hiệu đảo chiều.

Rủi ro: Giao dịch ở mức giá trần hoặc giá sàn cũng tiềm ẩn rủi ro. Mua đuổi giá trần có thể khiến nhà đầu tư mua ở mức giá quá cao, trong khi bán tháo ở giá sàn có thể dẫn đến thua lỗ không đáng có nếu cổ phiếu có khả năng phục hồi. Chiến lược giao dịch Giao dịch ngắn hạn: Nhà đầu tư lướt sóng thường chú ý đến các cổ phiếu có khả năng tăng/giảm trần/sàn để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng phân tích thị trường tốt.

Giao dịch dài hạn: Đối với nhà đầu tư dài hạn, giá trần, giá sàn ít ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua/bán hàng ngày, nhưng vẫn là yếu tố cần theo dõi để đánh giá sức khỏe và xu hướng chung của cổ phiếu.