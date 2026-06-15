Thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam hiện nay
Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Các sàn giao dịch chính bao gồm: HOSE, HNX, UPCoM
Khung giờ giao dịch cổ phiếu trên HOSE
và HNX
Phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO): 09h00 - 09h15
- Xác định giá mở cửa.
- Nhận lệnh ATO và LO.
- Chưa khớp lệnh liên tục.
Phiên khớp lệnh liên tục buổi sáng: 09h15 - 11h30
- Lệnh được khớp ngay khi có đối ứng phù hợp.
- Nhà đầu tư có thể sử dụng các lệnh giao dịch theo quy định của từng sàn.
Nghỉ trưa: 11h30 - 13h00
- Hệ thống ngừng khớp lệnh.
- Nhà đầu tư không thể thực hiện giao dịch mới.
Phiên khớp lệnh liên tục buổi chiều: 13h00 - 14h30
- Thị trường tiếp tục giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục.
Phiên ATC xác định giá đóng cửa: 14h30 - 14h45
- Xác định giá đóng cửa.
- Tiếp nhận lệnh ATC và LO.
- Giá đóng cửa được sử dụng làm giá tham chiếu cho phiên tiếp theo trên HOSE.
Thời gian giao dịch trên thị trường UPCoM
Giao dịch từ 09h00 đến 11h30.
Nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h00.
Giao dịch buổi chiều từ 13h00 đến 15h00.
Lưu ý: UPCoM không áp dụng phiên ATO và ATC như HOSE.
Thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh
Các sản phẩm như hợp đồng tương lai chỉ số: VN30-Index được giao dịch từ: 08h45 đến 14h45.
Thị trường phái sinh có cơ chế giao dịch riêng và không có thời gian nghỉ trưa kéo dài như một số thị trường quốc tế.
Các loại lệnh giao dịch theo từng khung giờ
Lệnh ATO
- Được sử dụng trong phiên: 09h00 - 09h15.
- Mục đích: Xác định giá mở cửa.
Lệnh LO
- Có thể sử dụng trong hầu hết thời gian giao dịch.
- Đây là loại lệnh phổ biến nhất trên thị trường.
Lệnh ATC
- Được sử dụng trong phiên: 14h30 - 14h45.
- Mục đích: Xác định giá đóng cửa.
Các lệnh điều kiện khác
- Lệnh điều kiện.
- Lệnh chốt lời tự động.
- Lệnh cắt lỗ tự động.