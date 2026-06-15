Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Lưu ý: UPCoM không áp dụng phiên ATO và ATC như HOSE.

Thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh

Các sản phẩm như hợp đồng tương lai chỉ số: VN30-Index được giao dịch từ: 08h45 đến 14h45.

Thị trường phái sinh có cơ chế giao dịch riêng và không có thời gian nghỉ trưa kéo dài như một số thị trường quốc tế.