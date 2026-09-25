Bùng nổ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR

Với việc Việt Nam đang mở rộng thị trường thanh toán xuyên biên giới qua mã QR, một khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc của họ để chi trả tại khách sạn, nhà hàng, cửa hàng hay một hộ kinh doanh; một người Việt Nam khi ra nước ngoài có thể thanh toán thuận tiện bằng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử của mình.

Đằng sau những trải nghiệm rất đơn giản đó là sự kết nối giữa các hạ tầng thanh toán, các ngân hàng, tổ chức chuyển mạch và các chủ thể của hai nền kinh tế.

Theo số liệu do CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) công bố tại Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” diễn ra chiều 25/9, 8 tháng đầu năm nay, số lượng giao dịch thanh toán của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng gấp 8 lần, giá trị giao dịch tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Chiều thanh toán của khách Việt Nam tại 3 thị trường Thái Lan, Lào, Campuchia trong 8 tháng đầu năm cũng tăng gấp 5 lần về số lượng giao dịch và gấp 4 lần về giá trị so với cùng kỳ.

Du khách Trung Quốc quét mã VietQR Global thanh toán tại Việt Nam. Ảnh: Napas

Tính riêng thị trường Trung Quốc (NAPAS chính thức công bố dịch vụ kết nối với UPI vào tháng 12/2025 và với Alipay vào tháng 4/2026), dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực.

Trong tháng 8/2026, thanh toán của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng UPI và Alipay để quét mã VietQR Global tại Việt Nam tăng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị so với tháng 4/2026.

Với việc hoàn thành kết nối các nền tảng thanh toán của Trung Quốc (UPI, Alipay và mới đây là kết nối với Weixin Pay), giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới với quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Singapore cho cả hai chiều khách hàng Singapore thanh toán tại Việt Nam và khách hàng Việt Nam thanh toán tại Singapore.

Dịch vụ thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam đã được hoàn tất kết nối; chiều thanh toán của khách hàng Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng.

Cần chuyển từ số lượng sang hiệu quả

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã và đang thúc đẩy hợp tác thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR với một số quốc gia trong khu vực và các đối tác quan trọng. Việc này không chỉ tạo thêm lựa chọn thanh toán cho người dân, du khách mà còn giúp doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, tiếp cận khách hàng quốc tế thuận tiện hơn.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN, không nên chỉ nhìn nhận việc phát triển thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR qua việc chúng ta đã ký kết hợp tác với bao nhiêu quốc gia, vùng lãnh thổ.

“Điều quan trọng là cần được nhìn nhận rộng hơn, từ kết nối hạ tầng thanh toán đến kết nối người dân, doanh nghiệp; từ kết nối hệ thống đến hỗ trợ dòng chảy của du lịch, bán lẻ, thương mại và dịch vụ. Nói cách khác, kết nối hạ tầng là điểm khởi đầu, còn kết nối kinh tế mới là mục tiêu cần hướng tới”, ông Phạm Tiến Dũng nói.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Việt Dũng

Theo Phó Thống đốc, mở rộng kết nối phải đi cùng với chất lượng và an toàn. Khi không gian thanh toán vượt qua biên giới quốc gia, sự tham gia của nhiều chủ thể, nhiều hệ thống và nhiều khuôn khổ pháp lý cũng làm cho yêu cầu quản trị trở nên phức tạp hơn.

“Cùng với việc mở rộng mạng lưới, chúng ta phải đặc biệt coi trọng an toàn, bảo mật, phòng chống gian lận, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ quyền lợi khách hàng và bảo đảm hoạt động thanh toán, quyết toán được thông suốt”, ông Dũng cho hay.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), cho rằng thanh toán xuyên biên giới không nên chỉ được nhìn nhận như một dự án công nghệ của ngành ngân hàng, mà cần đặt trong tổng thể phát triển du lịch, thương mại bán lẻ và kinh tế số.

Theo ông Tuấn, Việt Nam có hơn 2 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán, nhưng mới có khoảng 154.000 đơn vị chấp nhận kết nối thanh toán xuyên biên giới. Tỷ lệ này còn thấp, cho thấy nếu chỉ có kết nối kỹ thuật mà mạng lưới chấp nhận thanh toán chưa đủ rộng thì hiệu quả của kết nối sẽ bị hạn chế.

Ông Tuấn nhấn mạnh, cần chuyển từ đo lường số lượng kết nối sang đo lường hiệu quả kết nối. Không chỉ tính số quốc gia được kết nối, cần quan tâm đến số ngân hàng, tổ chức trung gian và đơn vị chấp nhận thanh toán thực sự tham gia; số lượng và giá trị giao dịch; tỷ lệ giao dịch thành công; chi phí và mức độ minh bạch.

“Kết nối hạ tầng là điểm khởi đầu, kết nối con người, doanh nghiệp là điều kiện, kết nối kinh tế mới là thế của chúng ta”, ông Tuấn nói.