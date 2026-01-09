Shophouse - Sự kết hợp của giá trị “kép”

Nhà đầu tư cần hiểu rõ các loại hình shophouse trước khi quyết định “xuống tiền”. Ảnh phối cảnh: Thai - Holding.

Shophouse là loại hình bất động sản hiếm hoi hội tụ đồng thời hai công năng: thương mại và lưu trú. Chủ sở hữu có thể khai thác kinh doanh trực tiếp, cho thuê mặt bằng hoặc kết hợp vừa ở vừa kinh doanh. Chính sự linh hoạt này giúp shophouse duy trì sức hút lâu dài, nhất là tại các khu đô thị, tổ hợp thương mại - du lịch hoặc khu dân cư có mật độ sinh sống cao.

Khác với mặt bằng bán lẻ truyền thống vốn phụ thuộc lớn vào lưu lượng khách vãng lai, shophouse trong các dự án quy hoạch bài bản thường hưởng lợi trực tiếp từ cộng đồng cư dân hiện hữu. Đây được xem là “nguồn cầu nội khu” - yếu tố ngày càng được nhà đầu tư coi trọng trong bối cảnh chi phí vận hành và marketing ngày càng tăng cao.

Shophouse The Grand Harbor với thiết kế 7 tầng linh hoạt công năng, tầng 1-2 phù hợp phát triển cửa hàng cafe, spa, văn phòng, showroom…; tầng 3-4 có thể cho thuê dịch vụ; tầng 5-7 khai thác căn hộ dịch vụ hoặc để ở - mô hình đang hút khách mạnh nhờ lượng chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Đây chính là cấu trúc tối ưu dòng tiền, đảm bảo thu nhập ổn định hàng tháng.

Lợi thế then chốt: nguồn khách tại chỗ và khu vực lân cận

Shophouse chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có lượng khách ổn định và liên tục. Những dự án có quy mô dân cư lớn, tích hợp nhiều tiện ích hoặc nằm tại các trục giao thương quan trọng thường tạo ra dòng người mua sắm, sử dụng dịch vụ thường xuyên. Điều này giúp tỷ lệ lấp đầy cao, thời gian khai thác nhanh và hạn chế rủi ro bỏ trống mặt bằng.

Với dự án The Grand Harbor, nhà đầu tư có cơ hội hưởng lợi trực tiếp từ 12.800 cư dân nội khu, cùng lưu lượng khách du lịch và chuyên gia đang tăng mạnh. Riêng năm 2024, Hải Phòng đón hơn 10 triệu lượt khách, tạo nên nguồn cầu dịch vụ khổng lồ cho khu vực Ngô Quyền.

Bên cạnh nguồn khách nội khu, yếu tố khu vực lân cận cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Shophouse nằm tại điểm kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu, khu du lịch, bến cảng, trung tâm thương mại hoặc các tuyến giao thông lớn thường có khả năng mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh. Đây là nền tảng để giá trị cho thuê và giá trị tài sản tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Ở góc nhìn thực tế, The Grand Harbor sở hữu vị trí “kim cương” ngay trung tâm Ngô Quyền, tiếp giáp hai trục đường huyết mạch Lê Thánh Tông - Lê Lai, kết nối nhanh Cảng biển, Sân bay Cát Bi, ga đường sắt và loạt hạ tầng trọng điểm như cầu Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Trãi, được củng cố bởi khu dân cư đông đúc đã hình thành và dòng chuyên gia, lao động chất lượng cao dịch chuyển về khu vực cảng biển - logistics - công nghiệp. Sự cộng hưởng này giúp shophouse tại đây duy trì nhu cầu sử dụng thực, qua đó đảm bảo tính thanh khoản và khả năng khai thác ổn định trong dài hạn.

Shophouse The Grand Harbor 7 tầng nằm giữa trung tâm Hải Phòng. Ảnh VNT

The Grand Harbor và lợi thế từ quy hoạch đồng bộ

Trong xu hướng lựa chọn shophouse dựa trên khả năng khai thác thực, những dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp, đa chức năng đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. The Grand Harbor là một ví dụ tiêu biểu khi được định hướng phát triển gắn với hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch và cộng đồng dân cư hiện hữu, tạo ra dòng khách ổn định ngay từ nội khu.

Lợi thế của shophouse tại The Grand Harbor không chỉ nằm ở thiết kế tối ưu cho kinh doanh mà còn ở vị trí được tính toán để đón trọn lưu lượng khách từ nhiều nguồn: cư dân sinh sống, khách tham quan, khách mua sắm và các hoạt động dịch vụ đi kèm. Việc hình thành một hệ sinh thái thương mại khép kín giúp các shophouse tại đây giảm đáng kể áp lực tìm kiếm khách hàng - yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển tiêu dùng về các khu phức hợp “all-in-one” - nơi khách hàng có thể mua sắm, ăn uống, giải trí trong cùng một không gian - cũng tạo lợi thế dài hạn cho các shophouse được quy hoạch bài bản. Khi nhu cầu trải nghiệm và tiện lợi ngày càng được đề cao, những dự án như The Grand Harbor có khả năng duy trì sức hút thương mại bền vững.

Góc nhìn dài hạn cho nhà đầu tư

Đầu tư shophouse không còn là cuộc chơi ngắn hạn dựa trên kỳ vọng tăng giá thuần túy. Thay vào đó, nhà đầu tư ngày nay quan tâm nhiều hơn đến khả năng tạo dòng tiền, tính thanh khoản và tiềm năng phát triển của khu vực. Những shophouse sở hữu nguồn khách tại chỗ dồi dào, nằm trong các dự án có chiến lược vận hành rõ ràng sẽ có lợi thế vượt trội so với các sản phẩm đơn lẻ, thiếu hệ sinh thái hỗ trợ.

Tại The Grand Harbor, ngoài nguồn khách tại chỗ dồi dào, có sổ đỏ, một ưu điểm vượt trội khác của dự án là tiến độ được đảm bảo, giúp nhà đầu tư nhanh chóng đi vào khai thác, không bỏ lỡ giai đoạn thị trường tăng trưởng.

Với những dự án như The Grand Harbor, giá trị đầu tư không chỉ đến từ vị trí hay thiết kế mà còn từ tầm nhìn quy hoạch và khả năng hình thành cộng đồng thương mại sôi động trong dài hạn. Đây chính là yếu tố giúp shophouse duy trì hiệu quả khai thác bền vững, đồng thời gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Phương Dung