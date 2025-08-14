Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong 7 tháng qua, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là nhờ giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Ngoài ra, việc nhập khẩu trứng từ các thị trường quen thuộc như Thái Lan và Campuchia bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao.

Hơn nữa, các tháng đầu năm nay, giá trứng thấp kỷ lục khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn, dẫn đến nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi nhanh, đẩy giá trứng gia cầm gần đây lên mức cao kỷ lục.

Trước những biến động trên thị trường, mảng gia cầm của Hòa Phát vẫn giữ sản lượng ổn định nhờ hệ thống chăn nuôi khép kín và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố dịch bệnh, an toàn sinh học và chuỗi cung ứng đầu vào.

Trung bình mỗi ngày, công ty cung ứng ra thị trường gần 1 triệu quả trứng gà thương phẩm, đạt công suất cao nhất trong năm 2024. Năm ngoái, tổng sản lượng đạt hơn 330 triệu quả.

Mỗi ngày, Hòa Phát bán ra thị trường khoảng 1 triệu quả trứng gà thương phẩm. Ảnh: HP

Hòa Phát hiện dẫn đầu về sản lượng trứng gà tại khu vực phía Bắc. Trứng gà Hòa Phát đang có mặt tại hơn 100 siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành khác.

Ngoài kênh bán lẻ, sản phẩm còn được tiêu thụ qua các bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, khách sạn và khu công nghiệp.

Tập đoàn này đang từng bước mở rộng thị trường vào miền Trung và miền Nam. Đồng thời, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa lựa chọn.

Trước đó, VietNamNet đưa tin, giá trứng leo thang trong những ngày gần đây. Đơn cử, tại chợ truyền thống, trứng gà đỏ có giá 30.000 đồng/chục quả, trứng gà Ai Cập giá 35.000 đồng/chục quả, trứng gà ta xịn có giá dao động từ 45.000-50.000 đồng/chục quả.

Các chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng cũng cho biết, chỉ trong vòng một tháng, giá trứng tăng gần gấp đôi, từ mức 1.300-1.400 đồng/quả lên 2.300-2.400 đồng/quả, thậm chí có thời điểm vọt lên 2.700-2.900 đồng/quả. Nguyên nhân do nhu cầu tăng mạnh, trong khi nguồn cung giảm đáng kể đã đẩy giá trứng tăng phi mã.