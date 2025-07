Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD hôm nay (29/7) được điều chỉnh tăng 24 đồng so với phiên trước, lên mức 25.206 đồng/USD. Đây là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.466 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.946 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay cũng được điều chỉnh tăng 23 đồng ở chiều mua và 25 đồng ở chiều bán, lên mức 23.996-26.416 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD ngân hàng tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD sáng nay cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 62-93 đồng so với phiên trước.

Ở chiều mua vào, các ngân hàng đồng loạt nâng giá đồng bạc xanh vượt mốc 26.000 đồng/USD. Còn ở chiều bán ra, giá USD tại một số ngân hàng đã cán mốc 26.400 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, so với sáng qua, giá USD sáng nay (29/7) tại Vietcombank tăng 80 đồng ở cả chiều mua và bán ra, nâng giá USD mua vào tiền mặt lên mức 26.010 đồng/USD, giá bán ra là 26.400 đồng/USD.

Tương tự, giá đồng bạc xanh tại BIDV cũng tăng 80 đồng ở cả hai chiều, lên mức 26.040-26.400 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD tại VietinBank lên mức 26.031-26.391 đồng/USD (mua - bán), tăng 63 đồng ở chiều mua và đắt hơn 93 đồng ở chiều bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại tư nhân, giá USD cũng được điều chỉnh lên mức cao mới.

Techcombank nâng giá USD tăng thêm 62 đồng ở chiều mua và đắt hơn 63 đồng ở chiều bán so với sáng qua, đưa giá USD mua vào tiền mặt lên mức 26.015 đồng/USD, giá bán ra là 26.411 đồng/USD.

Sacombank cũng tăng giá USD lên mức 26.024-26.384 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 64 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay ít biến động. Sáng nay, USD tự do được mua - bán tại các điểm giao dịch trong vùng giá 26.380-26.460 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng có xu hướng đi lên.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác), vào lúc 12h12' ngày 29/7 (giờ Việt Nam) ở mức 98,68 điểm, tăng 0,04% so với phiên liền trước.

Giá USD tăng nhờ được thúc đẩy bởi thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU, mang lại sự chắc chắn cho thị trường.

Hiệp định thương mại khung giữa Mỹ với EU được công bố vào ngày 27/7 đã thống nhất mức thuế nhập khẩu 15% của Mỹ đối với hầu hết hàng hóa EU.