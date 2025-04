Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD hôm nay (10/4) tiếp tục được điều chỉnh tăng, lên đỉnh cao mới.

Theo đó, tỷ giá trung tâm ngày 10/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.964 đồng/USD, tăng 28 đồng so với hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.212 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.716 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ngày 10/4 được điều chỉnh lên mức 23.766-26.162 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 26 đồng/USD ở chiều mua và đắt thêm 30 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi đó, sau nhiều phiên tăng cao, giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay quay đầu giảm mạnh, về mốc 26.000 đồng/USD (bán ra).

Giá mua - bán USD tại các ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 200-300 đồng so với hôm qua. Giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng đã mất mốc 26.000 đồng/USD, rời xa mức trần cho phép.

Cụ thể, so với sáng qua (9/4), giá USD sáng nay tại Vietcombank giảm 182 đồng ở cả chiều mua và bán ra, giá USD mua vào tiền mặt được niêm yết ở mức 25.610 đồng/USD, bán ra ở mức 26.000 đồng/USD.

Giá đồng bạc xanh tại BIDV cũng hạ 202 đồng ở cả chiều mua và bán, về mức 25.620-25.980 đồng/USD (mua - bán).

Tương tự, giá USD tại VietinBank còn 25.635-25.995 đồng/USD (mua - bán), giảm 185 đồng ở chiều mua và giảm 187 đồng ở chiều bán.

Không chỉ tại các ngân hàng có vốn nhà nước mà ở các ngân hàng thương mại tư nhân, giá USD cũng được điều chỉnh giảm nhanh.

Techcombank sáng nay giảm hơn 310 đồng ở chiều mua và 161 đồng ở chiều bán so với sáng qua, niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 25.616 đồng/USD, giá bán ra là 26.021 đồng/USD.

Sacombank cũng giảm giá USD về mức 25.620-25.980 đồng/USD (mua - bán), rẻ hơn 320 đồng ở chiều mua và hạ 200 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD Mua vào (đồng/USD) Bán ra (đồng/USD) Vietcombank 25.610 26.000 BIDV 25.620 25.980 VietinBank 25.635 25.995 Techcombank 25.616 26.021 Sacombank 25.620 25.980

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại niêm yết sáng 10/4.

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay tiếp đà đi lên. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay giao dịch USD trong vùng giá từ 26.160-26.260 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng ở chiều mua và đắt hơn 30 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay giao dịch ở vùng giá thấp.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 11h35' ngày 10/4 (giờ Việt Nam) ở mức 102,65 điểm, giảm 0,24% so với phiên liền trước.